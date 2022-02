A Secretaria de Justiça e Segurança Pública emitiu alerta acerca da invasão anunciada de criminosos aos comércios do Acre, em especialmente aqueles que não se sujeitam às exigências dos bandidos.

A Sejusp pede aos empresários que não se sujeitem a isso: não façam depósitos, transferências ou pagamentos em razão dessas ameaças.

A polícia, segundo o secretário Paulo Cézar, já adotou providências para prender as pessoas por trás desse golpe.

NOTA PÚBLICA

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) vem a público alertar a sociedade acreana e, em especial, a classe empresarial, sobre uma tentativa de golpe, por meio de extorsão, via ligação telefônica, que vem ocorrendo no âmbito do Estado do Acre, solicitando pagamento de valores, sob pena de invasão de imóveis com ameaças de emprego da violência.

A Sejusp, ao reiterar que se trata de uma tentativa de golpe, orienta que os proprietários de estabelecimentos, em hipótese alguma, realizem depósitos, transferências de valores ou pagamentos em virtude das ameaças e procurem a Polícia Civil, para realizar registro de ocorrência policial.

A Secretaria informa que a Polícia Civil já instaurou inquérito para apurar os fatos.

Paulo Cézar Rocha dos Santos

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública