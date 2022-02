Bestene diz que Gladson está atento à situação de Jordão

O deputado José Bestene disse nesta terça-feira (22) que tem acompanhado a preocupação do governo em relação às alagações.

Ele relata que o governador Gladson Cameli já está sobrevoando a região. “É uma pessoa dedicada”, disse. O importante é que o governo está providenciando o atendimento às populações.

Ele relatou a agenda dos deputados e autoridades do Acre em Brasília, e explicou que o orçamento não comporta os R$400 milhões para melhorar a BR364 -mas uma ordem de serviço já dada para recuperar os trechos críticos até Cruzeiro do Sul.

Bestene lembrou ainda a redução das mortes violentas no Acre. “O governo tem comprado equipamento, dotando aparato para melhorar a segurança”, observou.