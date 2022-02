Apoio para projeto social com recursos da Vara de Epitaciolândia

As inscrições se encerram no próximo dia 25 de fevereiro e é necessário apresentar ficha de cadastramento e roteiro técnico conforme as regras do edital

A Vara Única de Epitaciolândia tornou pública a abertura do cadastro de instituições para se candidatarem ao recebimento de benefícios financeiros provenientes do fundo de penas pecuniárias. O certame está disponível na edição n° 7.011 do Diário da Justiça Eletrônico (págs. 119-121), da última sexta-feira, dia 18.

A juíza Joelma Nogueira autorizou a admissão de entidades localizadas em qualquer outro município acreano, contudo as inscrições estão ocorrendo presencialmente na unidade judiciária, situada na BR 317, Km 1, n° 645, Bairro do Aeroporto, até o dia 25 de fevereiro.

Serão selecionados projetos de entidades – públicas ou privadas – com finalidade social, para o desenvolvimento de atividades voltadas para a segurança pública, educação e saúde.

As varas de Porto Acre e Sena Madureira também estão com editais em andamento: confira a notícia.

