O Instituto Federal do Acre (Ifac) divulgou, nesta segunda-feira (21.02), o resultado preliminar para o Processo Seletivo de Cursos Superiores.

Clique aqui e acesse o edital com o resultado preliminar

Conforme edital, os candidatos que tiverem interesse em interpor recurso devem encaminhar documentação e requerimento, até o dia 22 de fevereiro (terça-feira), para [email protected]. No assunto do e-mail, o candidato deve inserir como informação: PS 2022.1 – CURSO DE GRADUAÇÃO – RECURSO/RESULTADO PRELIMINAR.

Acesse aqui o requerimento para recurso

A seletiva dos novos estudantes está sendo realizada com base nos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), dos anos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021.

Ao todo, estão sendo ofertadas 520 vagas para os campi Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

A expectativa é de que o resultado final e a convocação para matrícula em 1ª chamada sejam divulgados no dia 24 de fevereiro.