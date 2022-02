Quer estudar TI? Empresas dão 90 mil bolsas de curso completo

Para que haja um incentivo nas áreas de tecnologia e ciências nos estados do Amazonas e Amapá, surge uma oportunidade de curso de TI gratuito. No caso, a oferta vem da empresa Positivo Tecnologia, uma organização brasileira que trabalha com tecnologia de hardware.

Assim, em aliança com a Kenzie Academy, estarão disponíveis 90 bolsas de estudos para suprir a necessidade integral do estudante. Ou seja, o valor fica em torno de R$ 22 mil para que o aluno consiga se desenvolver em estudos de programação.

O curso oferecido tem duração de 10 meses e busca oferecer uma experiência completa a respeito das ferramentas e tarefas de programação. Além disso, a oportunidade de estudos vem junto a uma possibilidade de emprego, já que ao final desse período haverá uma seleção exclusiva.

Saiba mais em https://escolaeducacao.com.br/curso-de-ti-gratuito-empresas-oferecem-90-mil-bolsas/