MPF abre seleção para assessor jurídico em Cruzeiro do Sul

O Ministério Público Federal (MPF) no Acre recebe até dia 2 de março, inscrições de bacharéis em Direito interessados em assumir cargo em comissão de assessor jurídico, cargo de livre nomeação e exoneração, para exercício na Procuradoria da República no município de Cruzeiro do Sul.

De acordo com o edital do processo seletivo, para inscrição os interessados deverão ter, obrigatoriamente, bacharelado em Direito e encaminhar e-mail para o endereço eletrônico: [email protected] com a documentação exigida até o dia 2 de março.

Com jornada de 40 horas semanais, a remuneração bruta prevista para o cargo é de R$ 4.962,19, além de auxílio-alimentação e adicional de penosidade. A seleção terá duas etapas: análise curricular e entrevista.

Confira o Edital