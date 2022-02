Segundo o levantamento do G1 publicado nesta segunda-feira (21) as mortes violentas caíram 38% no Acre em 2021 Acre, maior queda em todo o país.

Os números passaram de 292 em 2020 para 181 no ano seguinte. Ao G1, o Ministério Público avalia que estabilização de territórios dominados por grupos criminosos, além de outros fatores, também influenciou a redução de mortes violentas em 2021, já que grande parte dos assassinatos acontece devido à guerra entre as facções por território.

A redução no Acre está na contramão da Amazônia, onde as mortes violentas cresceram 10% no período.

Mais operações e retomada dos presídios estão entre as medidas que produziram redução desse tipo de crime. O levantamento faz parte do Monitor da Violência, uma parceria do g1 com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.