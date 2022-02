O mercado de trabalho procura sempre profissionais capacitados a cumprir os desafios impostos. Com orientadores qualificados, conteúdo atualizado, salas e laboratórios modernos, os cursos técnicos do Senac são a alternativa mais vantajosa para quem deseja alcançar o sucesso profissional.

Os cursos ofertados pelo Senac possuem excelentes estratégias no processo de ensino/aprendizagem que colocam o aluno como protagonista na construção do saber, que estimulam a autonomia e o pensamento crítico, bem como a criatividade e o trabalho em equipe.

O coordenador de Programas Sociais e Projetos Estratégicos do Senac Acre, Evandro Araújo de Aquino frisa que concluir o curso técnico profissionalizante possibilita ao estudante vivenciar práticas do cotidiano do mercado, rápido ingresso em empresas da área de sua formação, gerando um excelente retorno financeiro para custear outros objetivos de vida, como por exemplo, o acesso a um curso de nível superior desejado.

A graduação pode ser mais abrangente, porém o curso técnico é mais rápido pois possuem uma duração mais curta em relação ao ensino superior e podem ser cursados por alunos que ainda estejam no ensino médio. “O ingresso em curso técnico também tem como vantagens os valores acessíveis nas mensalidades e seu tempo médio de duração de um ano e meio a dois anos”, explicou o coordenador.

Aquino salientou que a proposta metodológica do Modelo Pedagógico Senac orienta o ensino prático nos ambientes de aprendizagem da instituição a partir do conceito de ação-reflexão-ação. “A concepção metodológica do Senac visa o desenvolvimento de competências por meio de práticas ativas, inovadoras, integradas e colaborativas, centradas no protagonismo do aluno, a partir do conceito de ação-reflexão-ação”.

Para realizar um investimento válido para sua colocação ou recolocação no mercado de trabalho e uma instituição que tem compromisso e seriedade nos serviços ofertados, basta matricular-se em um dos cursos técnicos do Senac que garantem aos concludentes, diploma válido e reconhecido nacional, pois são autorizados e reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

Mais informações, acesse portal.ac.senac.br e escolha o que melhor o Senac tem a oferecer para seu futuro profissional!