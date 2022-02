Terra Brasil Notícias –

Concursos públicos oferecem 23,1 mil vagas com salários de até R$ 30,4 mil

Concursos públicos oferecem 23.130 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 30,4 mil. O maior, com 4.000 vagas, é do Ministério da Saúde, com salários de até R$ 11 mil. As vagas são no Rio.

Há também outros concursos com oportunidades em vários cargos, destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os processos com remuneração mais alta são para o Ministério Público do Acre e de Pernambuco (R$ 30,4 mil).

Clique aqui para conferir a lista completa de concursos disponíveis nesta semana e com inscrições abertas nos próximos dias. Veja abaixo a lista de cargos, considerando os maiores números de vagas, cidades grandes ou salários a partir de R$ 4.000.