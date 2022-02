Após chuva forte, cheia toma conta de 80% da cidade de Jordão

Vinte e quatro horas de chuvas intensas ocasionaram o transbordamento do Rio Jordão, deixando debaixo d’água 80% da cidade que leva o mesmo nome. Além do Jordão, mais cinco municípios do Acre ficam em situação de alerta, tendo em vista que os mananciais desaguam uns nos outros. Em razão disso, equipes técnicas da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) se reuniram na manhã desta segunda-feira, 21, para criar uma sala de situação destinada ao monitoramento dessa emergência.

A medida é de extrema importância, pois garante a troca de informações e dados, possibilitando que o Estado execute ações imediatas.

“A sala de situação vai permitir que tenhamos o cenário real das cheias, o que garante o diálogo com os municípios e órgãos como Defesa Civil, para que desempenhemos medidas de contingência em saúde pública, como prevenção de doenças nos abrigos e orientações à população, por exemplo”, explicou o chefe do Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre, Gabriel Mesquita.

A Sesacre já possui um plano de contingência para enchentes, pontuando as ações que devem ser desempenhadas durante as cheias, como a construção de abrigos e a disponibilização de hipoclorito de sódio.