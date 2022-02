Lula sobre Brother do AC: “quem imaginaria que fosse tão longe?”

O ex-presidente Lula fez referência neste domingo (20) à campeã do BBB, Gleice Damasceno.

“Conheci a @gleicidamasceno quando fui ao Acre visitar um projeto de criação de peixes da Amazônia para exportação. Quem poderia imaginar que ela iria tão longe?”, impressiona-se Lula em seu perfil no Twitter.

Em 2018, participou do Big Brother Brasil 18, no qual foi a vencedora com 57,28% dos votos.[12][13] Gleici do Retorno, sua volta de um paredão falso, foi a maior audiência do reality em 5 anos e consolidou o programa como terceira maior audiência da Rede Globo na semana, com média de 27 pontos na Grande São Paulo, recorde da edição até então.[14] Sua participação na final do programa fez a Globo mudar a programação e exibir o Big Brother Brasil ao vivo no Acre pela primeira vez na história.[15] A estudante foi a primeira acreana a entrar no programa e única vencedora da Região Norte até o momento.