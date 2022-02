O dia foi de muita festa para os moradores de Marechal Thaumaturgo. Neste sábado, 20, o governo do Acre anunciou investimento superior a R$ 2,4 milhões, com entrega de equipamentos, além de vistoria e autorização para reforma de prédios públicos. O evento contou com a participação do governador Gladson Cameli, secretários de Estado, entre outras autoridades, além de ter sido realizado com emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

A gestão de Gladson Cameli escolheu priorizar a melhoria da qualidade de vida das pessoas. O governo acreano não vem medindo esforços para que objetivos sejam alcançados com sucesso.

“A população de Marechal Thaumaturgo tem recebido toda a atenção do nosso governo. Sabemos das dificuldades que os moradores daqui enfrentam e esses investimentos vêm para melhorar a vida das pessoas e dos serviços oferecidos pelo Estado”, afirmou o governador Cameli.

Por meio da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), o município foi contemplado ainda com o recebimento de um trator agrícola, um trator de esteira, um caminhão, uma trilhadeira de milho, uma escavadeira hidráulica, uma pá carregadeira, uma escavadeira hidráulica e uma grade niveladora.

A chegada deste maquinário beneficiará centenas de produtores rurais de Marechal Thaumaturgo, já que os equipamentos serão utilizados na recuperação de ramais, preparação do solo para o plantio agrícola e abertura de açudes.

O titular da Sepa, Nenê Junqueira, reforçou o compromisso da gestão de Gladson Cameli com o homem do campo. “Marechal Thaumaturgo é um município distante, mas nem por isso deixa de ter a atenção do governo do Estado. Montamos uma verdadeira operação de guerra para trazer esses equipamentos, que vão beneficiar os nossos produtores rurais”, disse.

Na cerimônia, também ocorreu a entrega de 160 Declarações de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Com o documento, os produtores contemplados passam a ter acesso a linhas de crédito junto as instituições bancárias para promover melhorias em suas propriedades.