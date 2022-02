Educação do Acre avança com investimento, trabalho e dedicação

Stalin Melo/Agência de Notícias do Acre

Ao longo dos últimos três anos, muitos benefícios e melhorias foram realizados à Educação. No final do ano passado, mais de 14 mil profissionais da educação foram contemplados com um abono salarial, que variou, dependendo da categoria profissional, de R$ 10 mil a R$ 14 mil. Para o pagamento foram utilizados recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Esta medida é apenas parte das ações que estão sendo desenvolvidas para melhorar a vida dos profissionais.

Além disso, o governo vem investindo em outras iniciativas que vão desde a concessão de prato extra da merenda escolar para os mais de 150 mil alunos da rede pública, passando pela distribuição de fardamento, a contratação de novos professores para o quadro efetivo e também processos seletivos para o quadro temporário, até a concessão de um inédito abono salarial no final do ano passado.

Nos últimos dois anos, o Acre, o Brasil e o mundo se depararam com uma pandemia ocasionada pelo coronavírus. E o governo tem se empenhado em manter a melhor qualidade de ensino para os estudantes. Com isso, foi criado o Programa Escola em Casa com a finalidade de oferecer aulas remotas por meio de transmissões televisivas e pelo sistema público de comunicação.

Além das aulas remotas, no último ano o governo do Estado garantiu a reforma de mais de uma centena de escolas quando o ensino passou a ser híbrido (presencial e remoto). Para este ano, está em andamento a reforma de mais 44 escolas em pelo menos 14 municípios, o que irá garantir o início do ano letivo, de forma presencial, no mês de abril.

“A volta das aulas presenciais nas escolas e a reestruturação das escolas fazem parte de uma agenda que enfatizará a aprendizagem e o desenvolvimento socioemocional dos alunos”, explica a secretária de Educação, professora Socorro Neri.

Nesse tempo, mais professores foram contratados para garantir tanto as aulas remotas quanto as aulas presenciais. Mais de 600 professores para o quadro efetivo (do concurso de 2018) e outros processos seletivos para a contratação de professores do quadro temporário foram realizados, a fim de garantir o ano letivo de 2021.

“Chegamos a 604 contratados somente na Educação. Nenhum governo aumentou tanto o quadro de docentes como o nosso. Precisamos de vocês! Não podemos fazer e falar de futuro sem falar em educação”, fez questão de dizer, à época das contratações, o governador Gladson Cameli.

Outra ação importante desenvolvida pelo governo do Estado no tocante a educação diz respeito ao Programa Educação Conectada, que possibilitou a aquisição, por parte de mais de 8 mil professores, de novos e completos computadores. Para isso, o governo disponibilizou, para cada um, o valor de R$ 4,5 mil, além do pagamento de um ano de plano de internet.