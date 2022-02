Uma árvore caiu no meio da pista da BR 364, perto da cidade do Bujari, interrompendo o trânsito por algum tempo na região.As fortes chuvas que caem desde a manhã deste domingo (20) em boa parte do Acre são responsáveis pelo incidente.A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e acionou o Corpo de Bombeiros para ajudar na remoção do tronco e dos galhos.