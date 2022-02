O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou neste sábado, 19, mais uma ação de vacinação contra a covid-19 no estado, que ocorreu na Cidade do Povo, em Rio Branco. A oferta da vacina se deu das 8h às 16h, para alcançar a parte da população que não tem tempo e condução para procurar os postos de vacinação durante a semana. No total, foram administradas 578 doses.A vacinação faz parte do plano do governo para controlar a pandemia e diminuir o número de complicações e de mortes provenientes do novo coronavírus. A vacina é essencial para que as pessoas que venham a contrair o vírus possam apresentar sintomas leves, o que diminui o número de óbitos e de internações no estado.

Além disso, é necessário ressaltar a importância da aplicação da dose de reforço, que completa o esquema vacinal de quem já tomou primeira e segunda dose da vacina.

A terceira dose aumenta a proteção já adquirida pelo sistema imunológico.

“Parabenizo o governo do Estado por oferecer a vacina no final de semana, pois é mais uma possibilidade que temos para tomar a vacina nesse horário estendido. Aproveitei para levar minha mãe para tomar a dose de reforço e garantir que ela fiquei imunizada contra a vírus”, conta Maria Abreu, de 35 anos.

Doses aplicadas

1° Dose Pediátrica: 149 doses

1° Dose: 26 doses

2° Dose: 133 doses

Reforço: 264 doses

Dose Adicional: 6 doses