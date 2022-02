O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC) começou a receber na terça passada, dia 15 de fevereiro, inscrições para ingresso em instituições federais e estaduais de ensino superior de todo o País. A USP oferece 2.936 vagas pelo sistema em que os candidatos podem concorrer utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O vestibulando interessado em uma vaga deve acessar este link.

A manifestação de interesse nas vagas deve ser realizada pelo Sisu até sexta-feira, dia 18 de fevereiro. A lista de aprovados em chamada única está prevista para o dia 22 de fevereiro, no site do Sisu.

Para ver os cursos da USP participantes do Sisu e número de vagas clique aqui. São 606 vagas para ampla concorrência (AC), 1.237 para estudantes de escola pública (EP) e 1.093 para candidatos pretos, pardos e indígenas (PPI).

O candidato a uma vaga na USP pelo Sisu deve ficar atento às datas do sistema, ao horário oficial de Brasília e aos links de acesso para cadastro. O cronograma completo está disponível neste link.

Sisu USP 2022

Período de inscrições (site do SiSU): 15 a 18 de fevereiro

Vagas na USP: 2.936 (lista de cursos disponíveis)

Lista de aprovados (chamada única): 22 de fevereiro

Matrícula

Matrícula da chamada regular: das 8 horas do dia 25 de fevereiro até as 16 horas do dia 8 de março pelo site: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/graduacaoMatriculaIngressante

Confirmação de matrícula: das 8 horas do dia 14 até as 16 horas do dia 16 de março no site

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb

(serão encaminhadas instruções do procedimento ao e-mail cadastrado do

candidato)

Lista de Espera

Prazo para participar da lista de espera: 22 fevereiro a 8 março

Classificação dos candidatos em lista de espera: 15 de março (neste link)

1a chamada da lista de espera: 25 de março no site usp

Comprovante de vacinação contra a covid-19

Neste ano, o ingressante deverá apresentar a comprovação de vacinação contra a covid-19 (esquema vacinal completo) e de eventuais doses de reforço até a segunda etapa virtual de confirmação da matrícula da sua respectiva chamada. O comprovante será obrigatório em todas as atividades desenvolvidas nos campi da Universidade.

Para a comprovação, valem o cartão físico de vacinação fornecido no posto onde a pessoa foi vacinada; o certificado nacional de vacinação de covid-19, disponível no aplicativo ou na versão web do Conecte SUS Cidadão; ou o certificado disponível no aplicativo Poupatempo Digital.

Para acompanhar outras chamadas pelo Sisu consulte o cronograma completo.