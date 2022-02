Sesc e prefeitura em parceria para ações culturais em 2022

Foi realizado na quinta-feira 17, no gabinete da prefeitura do município de Plácido de Castro uma reunião dos representantes do Serviço Social do Comercio – Sesc no Acre, Nardia Tainá de Araújo e Efraim Miranda com o Prefeito Camilo Silva e o Secretário de Cultura Daniel Frutuoso, com objetivo de firmar uma parceria para atividades culturais na cidade.

Durante a reunião foi solicitado o apoio para o credenciamento dos artistas locais no edital emitido pelo Sesc de apoio as ações culturais. Dessa forma, posteriormente serão deliberadas novas diretrizes de planejamento para o agendamento da execução das ações culturais no município.

A parceria do Sesc com a Prefeitura tem por objetivo agregar ao setor cultural do município, como um incentivo aos artistas locais e a comunidade em geral. Nesse sentido, os cidadãos podem desenvolver suas potencialidades culturais no teatro, musical, arte visual, literatura e grafite, entre outras.

O edital corresponde ao teatro, musica, arte visual, literatura e grafite

Para a representante do Sesc, Nardia Tainá, as artes cênicas podem valorizar o artista local de Plácido de Castro. “Com a realização dessas ações o município ganha um suporte na área com a parceria que é de extrema importância para o setor da cultura”, disse Tainá.

O Secretário de Cultura, Daniel Frutuoso, diz que a parceria junto ao Sesc é algo novo no município, e com certeza vai fomentar a cultura e educação do local. “Trazer essa parceria do Sesc é algo muito grandioso para nós, pois podemos formar novos artistas e incentivar os artistas que já temos no município contemplando-os com maiores oportunidades”, concluiu o chefe da pasta.

As inscrições para o credenciamento ao edital de cultura do Sesc em 2022 seguem abertas até o dia 24 de fevereiro. Para efetuar a inscrição, os interessados devem acessar o site www.sesc.com.br. Mais informações no setor do Sesc pelo número (68) 3302 2853.