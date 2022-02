A retomada desse evento, teve início na noite desta última quinta-feira, 17/2, no pátio da escola “Zé Machado”, com a exibição do filme: Alita, Anjo de Combate.

Segundo Adílio Costa, que faz parte da equipe que comandou as atividades, cerca de 60 pessoas, entre adultos e crianças, estiveram presentes, com direito à distribuição de pipocas e refrigerantes, patrocinados pelo empresário Joaquim Conceição.

A equipe da Secretaria de Cultura, composta por sete integrantes, realizaram um trabalho de alto padrão de qualidade, visando sempre, levar distração e entretenimento à população dos bairros periféricos da cidade. Vale registrar e agradecer ao diretor da Escola “Zé Machado “, Prof. Antônio Diniz, por ter cedido o espaço fisico daquela instituição escolar para realização do evento e ao prefeito, Prof. Camilo da Silva, pelo apoio incondicional aos trabalhos da Secretaria.

Assessoria de Imprensa PMPC