Butantan desenvolve lista de escorpiões mais perigosos no País

No mundo, existem mais de duas mil espécies de escorpiões registradas, destas, 172 vivem no Brasil. A espécie que mais causa acidentes no país, principalmente em crianças, é o Tityus serrulatus, também conhecido como escorpião-amarelo. Esta e outras espécies de escorpiões estão catalogadas no site “Escorpiões do Brasil” produzida pelo pesquisador do Butantan, Rogério Bertani, juntamente com o tecnologista da Fundação Oswaldo Cruz Alessandro Giupponi, e Jairo González-Moreno, doutor em zoologia.

Essas informações, que podem ser acessadas na página do Laboratório de Ecologia e Evolução do Butantan, mostra as espécies de escorpiões descobertas em território nacional por família e gênero, e inclui registros dessas espécies nos estados brasileiros.