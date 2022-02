Abertas inscrições para pós-graduação em Logística Empresarial

Estão abertas as inscrições para o curso de pós-graduação, em nível de especialização, em Logística Empresarial. Estão sendo ofertadas 30 vagas gratuitas. Para se inscrever, basta acessar o site https://selecoes.ifac.edu.br/ até o dia 2 de março.

Acesse aqui o edital e saiba mais informações

O curso, que é ofertado no campus Rio Branco, será desenvolvido na modalidade presencial e semipresencial. Ao todo, são ofertadas 12 disciplinas, sendo cada uma delas com carga horária de 24h presenciais (com aulas expositivas e dialógicas, seminários, trabalhos em grupos e/ou individuais, pesquisas, enquetes, práticas vivenciais, problematização, estudos de casos etc.) e 06h não presenciais.

A carga horária total do curso é de 360 horas. A expectativa é de que as aulas tenham início em maio.

Se inscreva aqui

Os encontros presenciais ocorrerão em dois finais de semana por mês no campus Rio Branco, com realização das aulas na sexta-feira (período noturno) e sábado (período matutino e vespertino), de acordo com o cronograma e calendário acadêmica a ser divulgado.

Seletiva

De acordo com edital, o curso de especialização em Logística Empresarial é destinado, exclusivamente, para candidatos que já tenham concluído o Ensino Superior em cursos reconhecidos pelo MEC em qualquer área de formação.

A seletiva dos novos pós-graduando acontecerá em única etapa: análise documental, de caráter eliminatório e classificatório. Os documentos necessários para inscrição estão disponíveis em edital.

Dúvidas e informações adicionais poderão ser obtidas por meio da Coordenação de Pós-Graduação em Logística Empresarial do campus Rio Branco, durante o período de inscrição, pelo e-mail: [email protected].

O curso de pós-graduação em Logística Empresarial tem como proposta central contribuir para a qualificação profissional permanente e de excelência, que propicie aos alunos atualização e aprofundamento de conteúdos pertinentes, ampliando, assim, as possibilidades de atuação profissional.