Saiu o edital de reabertura das inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. Saiba tudo aqui

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), publicou nesta sexta-feira, 18, no Diário Oficial do Estado (DOE), o Edital n°004 Seplag/CBMAC, de reabertura das inscrições para o concurso de provimento de vagas de nível superior do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, e novo cronograma das etapas do certame.

A medida visa cumprir com a determinação publicada na Lei Complementar n°364, de 15 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre a data limite de idade para a participação dos candidatos na seleção, passando de 30 para 32 anos, e retifica outros subitens.

As inscrições para o Concurso Público serão realizadas pela internet, no endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) www.ibfc.org.br, a partir de segunda-feira, 21, e vão até o dia 8 de março. Para quem desejar solicitar a isenção da taxa de inscrição, o período será de 21 a 23 de fevereiro.

No total, estão sendo ofertadas 153 vagas, sendo 122 para o cargo de aluno soldado combatente masculino e outras 31 para o mesmo cargo do sexo feminino. A remuneração inicial é de R$ 4.344, 22.

O edital, bem como os atos complementares e eventuais retificações, será de responsabilidade do IBFC. O prazo de validade é de dois anos, a contar da data de publicação do edital e homologação do resultado final. O cadastro de reserva ficará limitado ao percentual de 20% das vagas existentes.

Para mais informações, acesse o edital aqui.