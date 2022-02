Polícia Militar age rápido e prende assaltantes em Rio Branco

Assessoria de Comunicação da PMAC –

Uma ação rápida e eficiente de policiais militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) resultou na prisão de dois homens que fizeram ao menos três roubos, crime conhecido popularmente como assalto. A captura dos assaltantes ocorreu na noite desta quinta-feira, 17, no bairro Placas, na capital acreana.

As guarnições militares foram informadas via 190 que dois homens em uma motocicleta, de cor vermelha, haviam cometido assaltos na baixada da Sobral e no bairro Rui Lino. Asguarnições ficaram atentas e visualizaram no bairro Placas dois homens com características semelhantes as descritas na rede rádio da PM.

A guarnição deu voz de parada, mas foi ignorada. Os dois homens tentaram se evadir, porém, ao fazer uma curva, o condutor da motocicleta perdeu o controle do veículo e os homens caíram ao solo. Rapidamente os militares fizeram a abordagem e localizaram alguns objetos roubados e um canivete.

Os policiais constataram também que a motocicleta de placa QLW 6793 era produto de roubo.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Flagrantes da capital.