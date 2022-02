Mais uma mostra de artes é aberta na Secretaria de Planejamento

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), em parceria com a Associação de Artistas Plásticos do Acre (Aapa), inicia nesta sexta-feira, 18, nova exposição da Mostra Seplag de Artes, com obras do artista acreano Jesaias Teixeira de Oliveira, que traz a temática da identidade acreana. A mostra estará no hall da sede da secretaria, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 232, no centro de Rio Branco, e ficará em exibição até o dia 25 de março.

Partindo de uma iniciativa do Departamento de Comunicação e Departamento de Humanização da Seplag, a mostra pretende trazer uma nova exibição a cada mês, até o fim do ano. Sempre com artistas do catálogo da Aapa, promovendo a cultura e dando visibilidade aos trabalhos artísticos produzidos em solo acreano. A exposição é gratuita e aberta ao público. Todas as obras expostas se encontram disponíveis para aquisição.

Jesaias Teixeira de Oliveira é formado em Artes Visuais pela Faculdade da Amazônia Ocidental (Faao), e desde 2005 vem se aperfeiçoando e ministrando oficinas e cursos na área das artes, tanto na comunidade quanto na sala de aula, especialmente na execução de projetos sociais, com aulas de desenho e pintura.

“Minhas obras são inspiradas na cultura, nos modos de vida e na luta dos seringueiros, nos espaços rurais e urbanos e em suas raízes históricas e familiares. A exposição consistirá na exposição de 20 obras pela técnica livre e com a utilização de pigmentos naturais”, explica Jesaias.

Em resposta à receptividade do público à exposição-piloto, realizada entre dezembro e janeiro, a Seplag pretende trazer a cada mês um artista diferente para expor. “É muito importante que a arte esteja presente no nosso dia a dia, para amenizar o estresse causado pela pandemia em que nos encontramos”, afirma a gestora de políticas públicas Kellen Mendes, do Departamento de Comunicação da Seplag.