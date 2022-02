Assessoria de Comunicação da PMAC –

Policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (8° BPM/PMAC), apreenderam 46 trouxinhas de produto entorpecente, aparentemente maconha, na manhã desta sexta-feira, 18, em Sena Madureira. Um homem de 26 anos foi preso durante a ação.

A verificação foi realizada pela guarnição após uma denúncia anônima, que relatava grande movimentação no local no período noturno. Com autorização para entrar na residência, os militares fizeram buscas e encontraram a droga, cerca de 20 gramas no total. Também foram localizados dois rolos de papel insulfilme (geralmente utilizados para embalo), 212 reais em dinheiro, entre outros itens.

O indivíduo que estava no local foi preso e encaminhado para a delegacia, juntamente com o material apreendido.