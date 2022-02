Acre fortalece etnoturismo com plano de desenvolvimento sustentável

Ravenna Nogueira/Agência de Notícias do Acre –

Para atrair recursos e fortalecer o etnoturismo do Acre, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet), apresentou nesta quarta-feira, 16, a metodologia de trabalho para a execução do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Turismo Indígena para as instituições que farão parte do processo.

Participaram do encontro representantes da empresa vencedora da licitação, Intituto Iaperon Educação e Desenvolvimento Eireli; do Conselho Estadual de Turismo; da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi); da Câmara Técnica do Turismo, e do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, da Fecomercio.

O plano, fruto do convênio 896031/2019, firmado entre a Seet e a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), visa ser o balizador do turismo em terras indígenas do Acre.

O objetivo é estabelecer dados reais da demanda turística nas aldeias, o inventário da oferta turística, o diagnóstico e o prognóstico turístico, as diretrizes, os programas e projetos voltados para o fortalecimento do setor. A iniciativa atenderá 41 terras indígenas, em nove municípios do Acre.

Secretário Jhon Douglas reconhece a importância desse plano para o etnoturismo do Acre. Foto: Alice Leão

“Sabemos da importância do etnoturismo, da ancestralidade e da cultura dos nossos povos indígenas. O que queremos com esse plano é externar esse conhecimento e, com isso, trazer mais pessoas para vivenciar essa experiência incrível e enriquecedora. É o governo do Estado atuando junto com os povos indígenas”, afirma o titular da Seet, Jhon Douglas da Costa.

A empresa Iaperon foi a vencedora do processo licitatório e, por meio do Contrato nº 17/2021, publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 5 de novembro de 2021, vai realizar a pesquisa da demanda turística indígena do Acre, apresentando o inventário.

Ricardo Belmiro, proprietário da empresa, acredita que o Acre está bem introduzido na temática indígena e garante que a equipe irá apresentar os dados levantados e consolidá-los por meio do Plano.

Maná Kaxinawá falou da importância do turismo para o fortalecimento da cultura indígena. Foto: Alice Leão

Manoel Gomes da Silva, conhecido como Maná Kaxinawá, representante dos povos indígenas do estado, agradeceu ao governo pelo apoio: “Queremos que a nossa cultura seja valorizada e esse plano traz valor e reconhecimento às nossas tradições, demonstrando o esforço do governo para fortalecer o turismo indígena”, declarou.