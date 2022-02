Últimos dias de inscrição para o Processo Seletivo 2022/1 de cursos superiores do Instituto Federal do Acre (Ifac). Para se inscrever, basta acessar o site https://web.ifac.edu.br/processoseletivo/, clicar em “Inscreva-se Aqui” e depois selecionar o item referente aos cursos de graduação. Ao todo, estão sendo ofertadas 520 vagas para os campi Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

A seletiva está sendo realizada com base nos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), dos anos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021. As inscrições seguem até o dia 18 de fevereiro.

Clique aqui e se inscreva

Conforme edital, a classificação dos candidatos será realizada com base na soma das notas obtidas nas áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Redação, do Enem informado pelo candidato, no momento da inscrição.

O resultado preliminar está previsto para ser divulgado no dia 21 de fevereiro, após às 17h. Os candidatos que tiverem interesse em interpor recurso deverão apresentar documentação no dia 22 de fevereiro. O resultado final e a convocação para matrícula serão publicados em 24 de fevereiro.

Acesse aqui o edital e saiba mais informações

Veja abaixo as vagas para cada campi do Ifac:

Campus Cruzeiro do Sul

Licenciatura em Física: 40 vagas

Licenciatura em Matemática: 40 vagas;

Tecnologia em Agroecologia: 40 vagas;

Tecnologia em Processos Escolares: 40 vagas;

Campus Rio Branco

Bacharelado em Administração: 40 vagas;

Licenciatura em Ciências Biológicas: 40 vagas;

Licenciatura em Matemática: 40 vagas;

Tecnologia em Sistemas para Internet: 40 vagas;

Campus Sena Madureira

Bacharelado em Zootecnia: 40 vagas;

Licenciatura em Física: 40 vagas;

Campus Tarauacá

Tecnologia em Gestão do Agronegócio: 40 vagas;

Campus Xapuri

Licenciatura em Química: 40 vagas;

Tecnologia em Gestão Ambiental: 40 vagas;