Ismael quer equiparação salarial para servidores da educação

Na sessão desta quinta-feira (17), o vereador Ismael Machado (PSDB), usou a fala no grande expediente para cobrar do executivo a equiparação nacional do piso salarial para os servidores da educação. O parlamentar relembrou a negociação obtida com êxito feita pelos vereadores ao exigir que todos os profissionais fossem incluídos para o recebimento do abono salarial e cobrou a retomada dos diálogos para tratativas do piso salarial da categoria.

“Estamos precisando mais uma vez iniciar o diálogo em prol do piso da categoria, naquela oportunidade fizemos a intervenção para incluir todos os profissionais para receber o devido abono, os profissionais professores que estavam desempenhando atividades na SEME, os técnicos e toda turma de apoio foram beneficiados por causa da intervenção, precisamos ter esse diálogo novamente na questão do piso salarial da categoria’’ destacou o vereador.

Ainda em sua fala, o vereador que é autor da emenda apresentada ao Plano Plurianual –PPA, que solicita a equiparação salarial da educação ao piso nacional, aprovada pela Câmara, disse que essa é uma meta que o executivo precisa dar prioridade e reiterou o compromisso com a categoria.

‘’Educação de qualidade se faz com a valorização dos profissionais, e é por isso que essa casa irá lutar, é isso que esperamos do Executivo’’ concluiu.