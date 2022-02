O governo do Estado, por meio do Instituto de Terras do Acre (Iteracre) e da Cohab, retomou a regularização fundiária do bairro Wanderley Dantas. Mais de 700 moradores serão beneficiados com os títulos definitivos de suas terras.

Há mais de 20 anos, essas famílias estão assentadas no bairro e o processo encontrava-se parado devido a impeditivos legais. “É um grande avanço para o estado e notadamente para Rio Branco. Há muito tempo que os moradores aguardavam que este problema fosse sanado, para que enfim pudessem regularizar as ocupações consideradas informais”, garante o presidente do Iteracre, Alírio Wanderlei.

A última etapa da regularização permite que os ocupantes da terra tenham os títulos definitivos das propriedades sem custos, já que o governo organiza todo o processo.

A presidente da Cohab, Aldeneide Lima, reforça que é de interesse do governo regularizar os conjuntos habitacionais do estado: “A regularização fundiária urbana é um instrumento necessário e inevitável, pois a falta de planejamento adequado poderá ocasionar uma urbanização desordenada. É uma preocupação do próprio governador que as famílias possam gozar do direito de uma moradia digna”.

Além disso, estima-se que até junho mais de 1.100 títulos definitivos sejam entregues no Acre, tendo em vista que bairros dos municípios de Sena Madureira e Senador Guiomard também serão contemplados.