Não houve acertadores para o prêmio principal do concurso 2.454 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (16).

O prêmio acumulou em R$19 milhões. O próximo sorteio será no sábado (19).

As dezenas sorteadas foram 09 – 14 – 22 – 24 – 44 – 47. A quina teve 49 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 46.328,88. A quadra teve 4.523 apostas vencedoras; cada uma levará R$ 717.