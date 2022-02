Os representantes dos sindicatos da saúde se reunirão nesta sexta-feira, 18, na sede do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) para alinhamento final antes da convocação das categorias que poderão decidir pela retomada de greve por tempo indeterminado em todo o estado. O motivo da proposta de movimento paredista é a interrupção das negociações por parte do governo que vem descumprindo as promessas feitas aos trabalhadores.

A proposta de retomada dos atos tem o objetivo de buscar uma saída para as intermináveis tentativas de se garantir o cumprimento os acordos fechados em junho de 2021, quando os gestores assinaram um documento se comprometendo em oferecer avanços como a garantia de concurso público para o setor, pagamento do teto do adicional de insalubridade enquanto durar a pandemia por coronavírus ou até a apresentação de novo Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCat), recomposição dos valores corroídos pela inflação.

“A proposta é realmente demonstrar a verdadeira valorização dos trabalhadores da saúde que estão sendo esquecidos pelo governo do estado. Esses mesmos servidores que estão dando a vida para salvar as pessoas durante a pandemia, mas que estão sendo ignoradas pelos gestores no momento que mais precisam de apoio”, protestou o presidente do Sindmed-AC, Guilherme Pulici.

A proposta é que a nova greve seja iniciada no dia 3 de março e finalizada depois do governo cumprir com todas as promessas, entre elas a etapa alimentação, a reforma do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR).

Para os trabalhadores, os gestores veem protelando as negociações para que o prazo de negociação possa ser emperrado pelo calendário eleitoral, momento em que o governante é impedido de proporcionar avanços para as categorias.

O movimento deverá envolver cerca de oito entidades, entre o Sindmed-AC, Sindicato dos Trabalhadores da Saúde (Sintesac), Sindicato dos Enfermeiros (SEE/AC), Sindicato dos Odontólogos (Sinodonto), Sindicato dos Condutores de Ambulâncias (Sindconam), Sindicato dos Profissionais Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros do Acre (Spate), Sindicato dos Farmacêuticos (Sindifac) e Sindicato dos Biomédicos (Sinbiomed).

FacebookTwitterEmailPartilhar