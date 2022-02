Fábio Araújo cobra fiscalização a ´pirangueiros´ em Rio Branco

Na sessão desta quinta-feira (17), o vereador Fábio Araújo (PDT), usou a fala no grande expediente para cobrar do poder pública a fiscalização mais efetiva aos transportes clandestinos que atuam na Capital. O parlamentar relatou sobre as denúncias que recebeu do Sindicato dos moto-taxistas que alegam que estariam sendo prejudicados por existir moto taxistas trabalhando clandestinamente através de aplicativo e sem a devida fiscalização por parte da RBtrans.

‘’Precisa urgente que o superintendente da RBtrans cuide dessa parte de fiscalização não tem desculpa de dizer que não tem pessoal, que não tem quadro de pessoal para executar essa fiscalização sempre foi feito nas gestões passadas o que se mais via nas ruas era operações, operações de fiscalização por parte da RBtrans em cima dos clandestinos, o que venho aqui hoje e fazer essa cobrança, fazer esse pedido”, disse o vereador.

Em outra pauta, o parlamentar voltou a tratar da questão da negociação salarial dos servidores do Saerb e informou que apresentou um encaminhamento para secretário do Saerb para montar um grupo de trabalho para discutir a questão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR desses servidores, mas até o momento não teria resposta por parte do Executivo.

“Já havia reunido junto com os representantes dos Sindicatos, com o presidente Edvaldo Fortes para tratar do assunto, e também com o secretario Jonathan Santiago, achamos que iríamos avançar e até agora nada aconteceu, o que temos são denuncias desmandos, infelizmente não temos nada de bom”, lamentou o vereador.