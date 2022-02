A Energisa Acre recebeu, na manhã desta quarta-feira, 16 de fevereiro, representantes dos moradores da Transacreana, e anunciou investimentos de R$ 13 milhões na construção de uma subestação, além de 58 quilômetros de linhas de distribuição exclusivas que irão oferecer energia elétrica de qualidade e confiável aos mais de 3,6 mil clientes.

“Entendemos e reconhecemos a necessidade de melhorias para a região e recebemos os moradores na empresa para anunciar o investimento para a região, que vai regularizar o nível de tensão do fornecimento de energia da Transacreana, área rural de Rio Branco. Esse investimento veio em boa hora e vai impactar diretamente na qualidade de vida dos clientes e suas produções. Hoje estamos apresentando os detalhes da obra e dos benefícios, demonstrando o nosso compromisso com os produtores rurais que moram naquela região”, comentou o diretor-técnico e Comercial da Energia Acre, Ricardo Xavier Alexandre Gomes.

Ao todo, este ano, a Energisa vai realizar investimentos de R$ 419,7 milhões na área de concessão da distribuidora no Acre. A quantia é o maior investimento anual em energia nos últimos anos no Estado que vai beneficiar todos os municípios, contribuindo para a melhoria e a ampliação do fornecimento de energia. Entre as obras destacam-se: construção de sete subestações e linhas de distribuição de energia nos municípios de Rio Branco, Acrelândia, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó e Mâncio Lima, e melhorias na subestação de Sena Madureira. Também serão construídas novas redes de distribuição para atender aos municípios de Porto Acre e Bujari.

As novas subestações e linhas de distribuição na região do Juruá, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima vão possibilitar a interligação desses municípios, incluindo Rodrigues Alves, ao Sistema Interligado Nacional, eliminando a geração termoelétrica a óleo diesel, aumentando a disponibilidade de energia, e fornecendo energia limpa e sustentável com um sistema elétrico mais confiável, entre outros benefícios.

“São desafios audaciosos, obras imponentes e complexas, que terão grande impacto na qualidade da energia oferecida aos nossos clientes. Temos um time aguerrido e comprometido, assim como a empresa, com o desenvolvimento social e econômico do Estado. Esse é o ano para a Energisa no Acre realizar importantes investimentos em infraestrutura da energia no Estado”, comentou o diretor-presidente José Adriano Mendes Silva.

RAIO X

Subestação – R$ 4,5 MM

Linha de Distribuição 34,5kV – 58km – R$ 6,2 MM

Redes – R$ 2,3 MM Essa obra regularizará o nível de tensão para os pequenos produtores da região da Transacreana, área rural de Rio Branco.

Clientes Beneficiados: cerca de 4 mil clientes

Investimento total: R$ 13 MM