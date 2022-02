O deputado Daniel Zen apelou nesta quarta-feira (16) para que fosse levado a votação o projeto de lei que corrige plantão na Defensoria Pública do Acre.

Em outro tema, Zen alertou que a reforma da Concha Acústica já está concluída há muito tempo e ninguém sabe o que está acontecendo. “Por que não retiram os tapume e devolvam aquele espaço público para o povo?”, questionou o parlamentar do PT.

Zen também criticou o fechamento da escola Clícia Gadelha. Os alunos foram realocados no centro de Rio Branco. “É um absurdo. Seria mais fácil o reforço estrutural do que fechar a única escola de ensino médio na regional do São Francisco”, afirmou.

Ele também alertou para a empresa Swat, terceirizada que contrata agentes de portaria para o governo. Os trabalhadores estão com dois meses de salário atrasado, segundo Zen, que defende audiência pública para debater a situação.