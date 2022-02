A Justiça do Trabalho, nos estados de Rondônia e Acre, apresentou o melhor desempenho em quantitativo de Varas presentes no 1º quartil (25%) no relatório do Índice Nacional de Gestão do Desempenho (IGEST) do ano de 2021. Das 32 varas do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), 27 estão no grupo dos 25% melhores resultados do IGEST. O índice alcançado coloca o TRT 14 no primeiro lugar entre os Regionais do país em relação ao total de Varas que alcançaram esse indicador.

O desempenho das 27 Varas do Trabalho representa um percentual de 84,38% em relação ao número total de varas presentes nos Estados de Rondônia e Acre. O resultado foi divulgado no fim de janeiro deste ano pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e abrange o período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

O IGEST busca auxiliar as Varas do Trabalho na melhoria da efetividade da prestação jurisdicional, combinada à força de trabalho disponível, revelando-se, dessa forma, importante ferramenta de gestão.

O resultado do IGEST está disponível na página do TRT14, especificamente no painel com os resultados nacionais do IGest, no caminho Transparência → Estatística → Igest (acesse aqui), ou diretamente pelo link. Por esse painel, é possível visualizar os resultados por Tribunal, por Vara, por período, por faixa de casos novos e por histórico, facilitando comparações internas e externas.

Sobre o IGEST

O Índice Nacional de Gestão do Desempenho da Justiça do Trabalho (IGEST) foi desenvolvido pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho com o objetivo de contribuir para o aprimoramento da gestão das Varas do Trabalho no País.

Ele apresenta um referencial numérico que sintetiza os dados estatísticos relativos ao acervo processual, celeridade, produtividade, taxa de congestionamento e força de trabalho. O IGEST reflete o desempenho de cada Vara do Trabalho e pode ser contextualizado nos cenários nacional, regional ou conforme a faixa de movimentação processual.

Reconhecimento

Visando reconhecer e destacar os resultados institucionais pela presença das unidades judiciárias no 1º quartil de desempenho (grupo de unidades que estiverem entre os 25% melhores resultados do país), a Presidência do TRT da 14ª Região, por meio da Portaria GP n. 0315, de 20 de abril de 2021, fará a entrega das Certificações Qualidade e Melhoria IGEST14 2021.

Receberão o “Certificado de Qualidade IGEST14 2021” as Varas do Trabalho do Regional que figuraram no 1º quartil de desempenho no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

Já o “Certificado de Melhoria IGEST14 2021” será concedido às Varas que apresentaram aumento de desempenho nos mesoindicadores, ainda que não tenham figurado no 1º quartil no período, desde que tenham obtido uma melhoria de 10% na sua posição do ranking nacional em relação ao ano anterior (dados de jan/20 a dez/20).