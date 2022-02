Cartões alimentação foram distribuídos em ação que faz parte do projeto de combate à covid-19 e à insegurança alimentar das populações no Norte e Nordeste

O Norte e Nordeste são as regiões de atuação da Cruz Vermelha Brasileira (CVB) na realização de ações de combate à Covid-19 e à insegurança alimentar das populações. Nesta terça-feira, 15, a instituição de ajuda humanitária realizou mais uma atividade em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), fazendo a entrega de cartões alimentação para 100 famílias da capital acreana.

A presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro, fez questão de participar da ação e durante o ato de entrega do benefício, falou de solidariedade e advertiu sobre o nível de atenção exigido pelo momento atual. “Depois da ação conjunta na campanha SOS Acre, a parceria com a Cruz Vermelha continua e somos muito gratos por poder levar boas notícias a quem precisa”, disse.

Os apoiadores na ação também receberam os agradecimentos da presidente. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) disponibilizou o espaço em sua sede para a entrega dos cartões, e a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do município de Rio Branco foi a responsável em selecionar as famílias cadastradas nos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS).

Os membros da equipe de Resposta Nacional da Cruz Vermelha Brasileira, Kleber Maia e Alexandre Martins, acompanharam a entrega dos cartões às famílias. O projeto é financiado pelo Crescente Vermelho do Kuwait. “A Cruz Vermelha chega mais uma vez ao Acre com nova ação social. Desta vez estamos em parceria com o Crescente Vermelho do Kuwait e vamos beneficiar cem famílias. Agradecemos muito a parceria com o Tribunal de Justiça do Acre, que já esteve ao nosso lado em outras ações”, frisou Kleber Maia.

Cada beneficiado receberá duas parcelas mensais de R$ 150,00 e um bônus de R$ 100,00, no último mês.

Uma das beneficiadas foi a Fabiana Melo. Ela mora no bairro Sobral e tem três filhos: “esse dinheiro chegou mesmo na hora certa, porque eu estou precisando muito. Lá em casa tá em reforma e eu fiquei desempregada, então isso é um alívio. Eu só tenho para falar que Deus abençoe eles, assim como eles estão abençoando muitas pessoas”.

A diarista Eliane Bezerra mora no bairro Cadeia Velha e também tem três filhos: “esse dinheiro vai me ajudar muito com as necessidades de casa. Vai dar para comprar o meu gás e o alimento para os meus filhos”.

Na oportunidade, ainda foram fortalecidas as orientações sobre o uso de máscara, a importância de se concluir o cronograma de vacinas e outros protocolos para continuar a prevenção contra a covid-19. De acordo com o Boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Acre, nessa segunda-feira, dia 14, houve mais 2.246 casos de contaminação, 73 pessoas seguem internadas e foram registrados três óbitos.