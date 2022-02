Daigleíne Cavalcante/Agência de Notícias do Acre –

Foi publicado no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta quarta-feira, 16, o resultado final do processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC).

Foram aprovados orientadores de trânsito, vistoriadores e examinadores de trânsito. Foto: Andréia Nobre/Detran

O concurso disponibilizou 62 vagas para os cargos de orientador de trânsito, técnico administrativo vistoriador e examinador de trânsito, distribuídas entre as unidades do Detran/AC em Brasileia, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Rio Branco.

Ao todo foram aprovados 24 examinadores de trânsito, 64 orientadores de trânsito, 58 vistoriadores, além de três pessoas com deficiência (PCD).

A lista apresenta informações dos candidatos aprovados na seguinte ordem: cargo, vaga, inscrição, nome, nota e classificação. A previsão é que após 30 dias da publicação do resultado final, o primeiro edital de convocação seja publicado, chamando os primeiros aprovados.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao processo seletivo simplificado pelo WhatsApp (21) 99701-3585, ou pelo e-mail [email protected]