Resultado da prova de aptidão física do ISE é divulgado: confira a lista de aprovados

Lilia Camargo/Agência de Notícias do Acre –

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), divulgou nesta quarta-feira, 16, o resultado preliminar da prova de aptidão física referente ao concurso do Instituto Socioeducativo (ISE).

O concurso foi publicado no Diário Oficial (DOE), em 4 de outubro de 2021 e oferece 322 vagas de nível médio e superior para os cargos de agente socioeducativo, assistente social, psicólogo, auxiliar administrativo e motorista.

O resultado preliminar dos candidatos aptos nesta segunda fase do concurso foi divulgado na seguinte sequência: cargo, inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. Para recorrer do resultado, o candidato terá os dias 17 e 18 de fevereiro, para a contestação mediante preenchimento do formulário digital, disponível no site do Ibade.

Para outras informações, além do site da banca realizadora, o candidato poderá entrar em contato com os números 0800 668 21 75 ou pelo e-mail: [email protected]

Confira a relação dos candidatos aprovados: Edital n° 013 – ISE – Resultado preliminar da prova de aptidão física – 15-02-2022