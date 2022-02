Polícia Civil apreende em Feijó mais de 100 quilos de pasta de cocaína na BR-364. Carga é avaliada em R$ 2,5 milhões

Ascom/Policia Civil do Acre –

Na madrugada desta quarta-feira, 16, por volta dàs 02:00 horas da manhã, a Polícia Civil em Feijó, prendeu L.C.O, 21 anos e apreendeu cerca de 109 kg de pasta à base de cocaína durante uma abordagem realizada em barreira policial na Rodovia BR-364 na entrada da cidade Feijó.

O entorpecente apreendido estava acondicionado dentro de um saco grande contendo arroz, na lataria do veículo da marca Cahevrolet, modelo Cruze de cor prata e em um fundo falso situado no porta-malas do automóvel.

Foi a maior apreensão de droga (pasta à base de cocaína) na cidade de Feijó. Parte dos tabletes trazia a inscrição “frágil” numa tentativa de ludibriar o trabalho dos policiais.

O condutor do veículo, L.C.O, 21 anos, foi identificado e preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Durante entrevista feita pelos policiais civis, o preso contou que receberia R$ 45 mil para transportar a carga de Cruzeiro do Sul até Rio Branco.

O preso foi conduzido a delegacia de Feijó para lavratura de auto de prisão em flagranate e em seguida colocado à disposição da justiça.