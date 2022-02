O Programa Jovens Embaixadores está com as inscrições prorrogadas até 17 de fevereiro. O edital e os novos prazos podem ser consultados no site www.jovensembaixadores.org.br.

As inscrições foram prorrogadas até 17 de fevereiro. Foto: Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil

A iniciativa da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos da América no Brasil, que este ano comemoram seu vigésimo aniversário, é voltada a estudantes de ensino médio da rede pública que saibam se comunicar em inglês e que estejam engajados em algum projeto que contribua com a sua comunidade.

Em todo o Brasil, serão selecionados 50 jovens, que poderão ter a oportunidade de fazer um intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos com todas as despesas inerentes ao programa pagas, salvo a taxa para a emissão do passaporte brasileiro.

No Acre, desde 2007, 15 alunos da rede estadual participaram do programa. Na última edição, o estudante Cristhian Machado, do Colégio Estadual Barão do Rio Branco (CEBRB), da capital, representou o estado.