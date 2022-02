O Instituto Federal do Acre (Ifac) Campus Rio Branco está com inscrições abertas até 6 de março para o Curso de Revisão Gramatical. A formação tem carga horária de 30 horas e é destinada aos estudantes do Ifac e à comunidade externa. As aulas acontecerão via plataforma de videoconferência às terças-feiras das 19 às 22 horas e aos sábados das 18 às 21 horas, nos meses de março e abril. As inscrições devem ser feitas com o preenchimento de formulário online (clique aqui para acessar o formulário de inscrição)

Acesse a página do edital

Serão ofertadas 100 vagas, sendo 80 para a comunidade e 20 reservadas aos alunos do Ifac Campus Rio Branco. A seleção será por ordem de inscrição. Preenchidas as vagas do curso, será formado Cadastro de Reserva com as inscrições excedentes para o caso de desistência de algum selecionado, não havendo obrigatoriedade de o Ifac utilizar esse Cadastro de Reserva.

A lista de inscritos e resultado preliminar serão publicados no dia 07 de março. As aulas estão previstas para iniciarem em 19 de março.

O curso é coordenado pelo professor Sérgio Santos. Dúvidas e informações poderão ser encaminhadas para o correio eletrônico [email protected]