A Fundação Nacional do Índio (Funai) recepcionou na segunda-feira (14) os novos servidores aprovados em Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal temporário por meio de um curso de ambientação virtual. O treinamento segue até 18 de fevereiro e é realizado pela Coordenação-geral de Gestão de Pessoas (CGGP), em parceria com a Coordenação-geral de Índios Isolados e de Recente Contato (CGIIRC), a fim de promover a integração e a formação teórica dos profissionais.

De acordo com a CGGP, o curso contribui para a promoção do alinhamento das expectativas que o novo colaborador traz para a organização, bem como para prepará-los frente aos trabalhos que serão desempenhados. Os novos servidores atuarão como supervisores, chefes e agentes de proteção etnoambiental no âmbito das Coordenações de Frentes de Proteção Etnoambiental e das Coordenações Regionais da Funai, entre outras ações.

Processo Seletivo Simplificado

Promovido entre outubro e dezembro de 2021, o Processo Seletivo Simplificado teve como objetivo atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, com atuação de servidores em barreiras sanitárias e postos de controle de acesso para prevenção da covid-19 nas áreas indígenas, especialmente na Amazônia Legal, com vagas para os seguintes estados: Acre, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima.

Assessoria de Comunicação / Funai

Foto: Mário Vilela/ Funai