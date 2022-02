Floresta+ Amazônia tem inscrições para Agente de Atendimento

Com o objetivo de fortalecer a participação de pequenos proprietários e possuidores de imóveis rurais no Projeto Floresta+ Amazônia, foram abertas duas vagas para a posição de “Agente de Atendimento Local”. Baseados em Manaus (AM), os selecionados atuarão no atendimento, presencial e a distância, aos potenciais beneficiários do projeto e na realização e declaração dos imóveis no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Os agentes também apoiarão na organização de eventos, capacitações técnicas em órgãos públicos e instituições de apoio aos proprietários rurais, além de colaborar com ações para o engajamento do público-alvo no projeto.

Para participar do processo, os interessados devem ter ensino superior completo e experiência profissional mínima de 18 meses na realização de serviços similares e compatíveis com o objeto do trabalho, especificamente no Amazonas. Também é requisito obrigatório experiência comprovada com o Cadastro Ambiental Rural (análise, inscrição e assistência). Conhecimentos específicos sobre a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, cursos relacionados ao CAR e atuação com instituições da administração pública federal e/ou estadual são considerados diferenciais.

A contratação ocorrerá por meio do Programa de Voluntários das Nações Unidas (UNV). As inscrições encerram em 21/02. Os selecionados reportarão diretamente para a Unidade de Gerenciamento do Projeto.

Para mais informações sobre as vagas, acesse a plataforma UNV.