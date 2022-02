A SOS Amazônia lança edital para contratação de técnica, nível superior, para atuar no projeto Mulheres da Borracha, em consórcio com a empresa VEJA/VERT e o Instituto de Desenvolvimento Social (IDS).

O critério de julgamento da seleção curricular levará em conta a melhor capacidade técnica aliada à experiência. Os currículos podem ser enviados até o dia 28 de fevereiro de 2022 para o e-mail: [email protected]

Sobre o projeto

O projeto “Mulheres da borracha” tem duração prevista de 12 meses, com atuação centrada no Estado do Acre. A proposta é realizar 41 oficinas com mulheres representantes das famílias seringueiras do Acre que trabalham com a empresa VEJA/VERT para produção de borracha nativa. As oficinas do projeto “Mulheres da borracha” têm como enfoque:

• Visibilizar o papel socioeconômico da mulher dentro da unidade de produção de borracha;

• Fortalecer o pilar ambiental da cadeia da borracha nativa como garantia de preservação da floresta em pé.

Clique aqui para acessar o edital.