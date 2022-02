Antônia Sales critica falta de rondas da PM em Cruzeiro do Sul

A deputada Antônia Sales disse nesta quarta-feira (16) esteve debatendo a situação do transporte fluvial no Vale do Juruá com várias autoridades. A principal demanda é a questão do porto de Cruzeiro do Sul.

A proposta seria uma medida paliativa para atender aos produtores mas nada até agora foi feito. “Temos de evitar o prejuízo fazendo uma obra célere”, pediu a deputada do MDB.

Outro tema abordado por ela é a questão da violência em Cruzeiro do Sul. Os ladrões estão invadindo lojas, comércios, consultórios no Centro da cidade.

“Senhor secretário de Segurança, peça a Polícia Militar que faça rondas”, solicitou a parlamentar, afirmando que as pessoas recorrem a ela para tentar amenizar a violência. “Falta o quê para a PM fazer as rondas?”.