O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) publicou no Diário da Justiça Eletrônico (fls. 153) desta terça-feira, 15, novo edital de convocação dos acadêmicos aprovados no Processo Seletivo Simplificado. O edital faz parte da décima convocação e é destinado para entrega de documentos de estagiários estudantes de nível superior.