O deputado Luiz Tchê disse nesta terça-feira (15) que alertou que o congelamento do ICMS daria em nada. O Acre perdeu arrecadação e o preço dos combustíveis não caiu.

Ele pede a realização de uma audiência para tratar sobre a pauta do rebanho bovino no Acre. Em 2021, saiu 120 mil sendo que o Estado produziu quase 600 mil bezerros.

“Há uma discussão que precisa ser feito. O preço dos insumos aumentou muito e a pauta do bezerro segue alta”, disse, pedindo ao governo que reduza a pauta dos bezerros.

Para ele, é preciso criar uma pauta móvel, variando conforma a escala de abate, pois o decreto atual da redução do coeficiente de imposto não ajuda.

Não há caça às bruxas, garante Tchê, mas tentativa de preservação do setor e dos empregos por este gerados.