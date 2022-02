Mais de mil alunos iniciaram na segunda-feira, 14 de fevereiro, o ano letivo de 2022 na Escola SESI, em Rio Branco. Os estudantes estão divididos em turmas que vão da Educação Infantil a 2ª série do Novo Ensino Médio. Seguindo orientação do Conselho Estadual de Educação, as aulas seguem em formato híbrido, ou seja, durante uma semana os estudantes realizam as atividades presencialmente e, na outra, participam virtualmente.

Segundo a diretora, Maria Regiana, a Escola SESI recebe com grande alegria os estudantes e as perspectivas são as melhores possíveis para este ano. “Nosso objetivo é fazer uma boa entrega em termos de aprendizado, visando dar continuidade ao currículo do ano anterior para nossas crianças. Estamos entusiasmados também com o Novo Ensino Médio, em parceria com o SENAI, que agrega formação técnica e profissional”, comentou.

Os alunos do Novo Ensino Médio, inclusive, tiveram uma recepção especial. Os próprios estudantes fizeram apresentações musicais para celebrar o início das aulas. Durante toda a semana, eles terão uma programação de acolhida, que se estenderá até a sexta-feira, dia 18, quando haverá uma gincana.

A alegria por poder retornar à escola era nítida no rosto de vários estudantes. Guilherme Alcântara Moura, de 8 anos, do 3º ano B do Ensino Fundamental, disse que a ansiedade era grande para o início das aulas. “Estou no SESI desde o 1º ano. Nem dormi direito de tanta ansiedade. Acordei às 5h da manhã e estou muito feliz por vir à escola e rever os amigos e professores”, destacou.