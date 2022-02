O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), e da Polícia Militar do Acre (PMAC), torna público o Edital nº 123 Seplag/PMAC, com a convocação para matrícula no Curso de Formação de Aluno Soldado do quadro de Praças da Saúde, para preenchimento de vagas de técnico de enfermagem e auxiliar de saúde bucal.

Os convocados devem comparecer munidos com a documentação, listada no edital, do dia 1 a 29 de abril de 2022, das 7h às 13h, na Diretoria de Ensino da Polícia Militar, localizada no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa de Segurança e Justiça Francisco Mangabeira – CIEPS, situado na Via Verde, BR 364, Km 2, Jardim Europa, Rio Branco/AC.

As aulas iniciam no dia 1 de junho para os alunos que realizarem a matrícula no curso de formação, que terá a duração mínima de 1.600 horas/aula. O candidato que não efetuar a matrícula não será inserido novamente em convocações futuras.

Acesse aqui o edital.