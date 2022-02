A Secretaria de Estado da Educação publicou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (14) lista com centenas de nomes de servidores que ainda não fizeram a atualização cadastral.

São servidores que podem ter o salário bloqueado caso não façam com urgência a atualização.

Em caso de bloqueio dos vencimentos, estes serão referentes ao mês de MARÇO/2022, obedecendo ao calendário de Folha de Pagamento do Governo do Estado do Acre

Veja a lista:

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 01/2022

NOTIFICANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

ASSUNTO: Pendências na Atualização Cadastral Presencial/2022.

Constatamos até o presente momento, pendências na realização da Atualização Cadastral, conforme previsto no art. 8º, do Decreto nº 4.852 de 17

de dezembro de 2019 e art. 9º do Decreto Nº 10.904 de 23 de dezembro de 2021.

Assim, NOTIFICAMOS os Servidores abaixo relacionados a comparecer, impreterivelmente, até o dia 15 (quinze) de fevereiro de 2022, à Coordenação de Vida Funcional/SEE ou na Representação da SEE de seu respectivo município, para cumprimento da obrigação, sob pena de bloqueio

dos vencimentos, conforme disposto no art. 8º do referido Decreto.

Salientamos que, de acordo com o decreto, que o prazo para conclusão do recadastramento dos servidores nascidos no mês de janeiro foi

de 1º a 31 de janeiro de 2022.

RIO BRANCO

MATRÍCULA DG NOME CARGO

347868 19 ADAISADA SILVA CARVALHO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

17531 1 ADINETH CASSEB BRAGA SOUZA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9256490 10 ADRIANADA SILVA PESSOA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9127941 9 ADRIANA DO NASCIMENTO SILVA DE MEDEIROS PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9414061 2 ADRIANA PEREIRA DE LIMASILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

2383160 1 ADRIANASOUZA DA SILVA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9516476 1 ALANASILVA LIMA DE SOUZA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9516476 2 ALANASILVA LIMA DE SOUZA ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9126848 5 ALCIDARK DA SILVA COSTA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

296961 3 ALDEMAR DOS SANTOS MACIEL PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

230251 1 ALDEMISIA SOCORRO V MACIEL MAGALHAES PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

357189 11 ALDENIRA BARROS DE OLIVEIRA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9580913 1 ALEXANDRAGOMES DA SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9310118 4 ALLAN KARDEC OLIVEIRA BENEVENTE PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9364676 2 AMANDA DE OLIVEIRA CUNHA PROFESSOR NIVEL SUPERIOR-P2 30H

252336 1 ANA MARIA LEITE DE OLIVEIRA MELO APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE IV

9230955 4 ANA PAULA LOPES MONTEIRO CHEFE DE DEPARTAMENTO

9390278 1 ANDREAGOMES DO NASCIMENTO PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9390278 2 ANDREAGOMES DO NASCIMENTO PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9300970 8 ANDREIAALVES DA SILVA FREIRE PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

230952 2 ANTONIAARAUJO DE SOUZA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

237280 2 ANTONIA INEZ RODRIGUES LOUREIRO PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

288136 1 ANTONIA MARIA SOBRALINO PINTO APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE II

9250190 8 ANTONIA MEIRELES DOS SANTOS PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

246719 1 ANTONIA PEREIRA DE SOUSA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE IV

26298 1 ANTONIO AMERICO FIGUEIREDO FILHO PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

290548 1 ANTONIO JOSEARAUJO DA MOTA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE I

9159991 3 ARLEUDO DE MOURAREATEQUIM PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9150528 2 ARTENIO BARBOSADA SILVA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9150528 3 ARTENIO BARBOSADA SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9522786 1 ATICLIANE NASCIMENTO DA SILVA CEC-2 – LC355/18 DIRETA

9518762 1 AYRTON IBYANEZ DA SILVA ROSAS NETO CEC-1 – LC355/18 DIRETA

9472797 3 BERENICE SOUZA DE JESUS PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9529454 1 BRUNA ROCHA DA SILVA ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9362231 4 CAIO CESAR DE SOUSA LIMA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9461299 3 CAMILACRISTINA DOS SANTOS PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9461299 4 CAMILACRISTINA DOS SANTOS PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

91 2235 4 CLAUDECI ALVES DE LIMA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

2378213 1 CLAUDIO EZEQUIEL PASSAMANI PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

226270 1 CLICIA FERNANDES DE SOUZA SILVA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE II

9277749 4 CRISTIANE NERES DASILVA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

951661 2 DAYANE BRITO DEALBUQUERQUE SILVA PROFESSOR P1-30 TEMPORARIO

2356864 1 DEBORA CRISTINA DOS SANTOS PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9403930 6 DEICILENE SILVA DE SOUZA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9520392 1 DIANA SOUZA DA SILVA COSTA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9515542 1 DIEMESON ABREU DOS SANTOS ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9507043 2 DILCLIDIANE FIDELIS LIRA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9521437 1 DOGIVAL DE MELO DOURADO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9521437 2 DOGIVAL DE MELO DOURADO PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

320323 1 DULCILENE DE SOUZARAMIREZ APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE I

252760 2 EDILEUSATEIXEIRA DOS SANTOS TECNICO ADM. EDUC. N I 30H – CLASSE III

9218530 2 EDILSON DE SOUZA CARVALHO TECNICO EM GESTAO PUBLICA

259802 1 EDMAR OLIVEIRADE SOUZA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE III

229717 1 EDMILSON ROSAS CAVALCANTE APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE IV

164178 2 EDNA RAIMUNDA LUIZA DO NASCIMENTO PROFESSOR P1-30 TEMPORARIO

9250018 2 EDNA ROSA DE MATOS PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9582720 1 ELAINE CORREIADE MORAES PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9483012 1 ELANE FREITAS DE LIMA APOIO ADMIN. NIVEL II 30H – CLASSE III

9515453 1 ELIANA CORREIA DA SILVA ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9395130 6 ELIANA PAZ DA SILVA OLIVEIRA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9286144 8 ELIANA SANTOS DE SOUZA FEITOSA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9157204 2 ELIANE MARIADE SOUZA REGO PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9208836 6 ELIDA MARIA VIEIRADA SILVA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9130543 18 ELISANGELABONFIM DO N FILGUEIRA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9061819 1 EMILIA BESSA DE HOLANDA SILVA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9574247 1 EMILY SABRINASOUZA DE CASTRO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9319484 1 ERICA VASCONCELOS DAS NEVES PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9533427 1 ERNESTINATAMARA FERREIRA DEA ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

2771 8 1 ETEVALDO COSTA DASILVA APOIO ADMIN. NIVEL I 36H – CLASSE I

2753707 1 EVANILZA MARIA PEREIRA DOS SANTOS APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE II

9171479 6 FERNANDAMENEZES OLIVEIRA WOLTER PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

252220 1 FRANCINEIDE DOS REIS FONTINELE APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE I

9346333 6 FRANCIRGLEI ROCHADE FRANCA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9393102 6 FRANCIRLENE MENDONCADE OLIVEIRA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

220523 1 FRANCISCADAS CHAGAS DE SOUZA SOARES APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE III

224715 2 FRANCISCANASCIMENTO FELIX TECNICO ADM. EDUC. N I 30H – CLASSE II

9059822 15 FRANCISCAPEREIRA LIMADE OLIVEIRA PROFESSOR P1-30 TEMPORARIO

9515224 1 FRANCISCASILMARA DO NOLIVEIRALOPES ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9153918 4 FRANCISCO EGBERTO GOMES DAMASCENO PROFESSOR P2 30H – CLASSE III

9153918 3 FRANCISCO EGBERTO GOMES DAMASCENO PROFESSOR P2 30H – CLASSE III

9473254 3 FRANKLANDY OLIVEIRA DE MIRANDA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9229833 9 GERCILENE SOUSADO NASCIMENTO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

232947 1 GERVANIA DE SOUZA MOTA CARNEIRO PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9516107 1 GIRGLIANE PESSOADE SOUZA BASTOS ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9149791 3 GISELDA MOREIRA COSTASCHARNOWSKI PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

128287 2 GIZELDA MARIA DA SILVA SILVEIRA N CEC-6 – LC355/18 DIRETA

9486968 2 HELIO FIESCANETO ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9379274 4 IALDO JOSE VILELADOS SANTOS PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9503471 3 IGO FILIPE LIMA BRITO PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9503471 2 IGO FILIPE LIMA BRITO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

317969 9 INES DOMINGOS DEASSIS SOUSA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9363874 2 IRISMAR SEVERINO DA SILVA FERNANDES PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9290486 9 IRLEIA SANTOS DE MESQUITA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9347313 6 ISRAEL FARAZ DE SOUZA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

361453 3 IVANUSIA DO NASCIMENTO ALVES COELHO PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9450157 4 JAILSON DE SOUZACOSTA PROFESSOR P1-30 TEMPORARIO

9524223 1 JAINNE DEALMEIDA ESPINDOLA DOS SANTOS ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9444386 1 JANAINAARAUJO BARBOSA OLIVEIRA APOIO ADMIN. NIVEL II 30H – CLASSE III

1461 0 1 JANE EYRE RIBERADA SILVA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

228290 1 JANETE DO NASCIMENTO PEREIRA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE II

346896 2 JANILDAMELO DA ROCHA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

346896 3 JANILDAMELO DA ROCHA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9318810 1 JARDELY DE OLIVEIRAPEREIRA PROFESSOR P2 30H – CLASSE III

262048 1 JARLENE RIBEIRO DOS SANTOS PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9521801 1 JEFERSON ISAIAS NASCIMENTO DE SOUZA ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9281398 6 JEMYMAKECCIA LOPES BEZERRA CEC-5 – LC355/18 DIRETA

344303 3 JEOVANE DE OLIVEIRAMENEZES ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9483128 1 JESSICAANDIE FONTANA ROCHA APOIO ADMIN. NIVEL II 30H – CLASSE I

9523804 1 JESSICACRISTINA DE OFRAGA PEREIRA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9518371 1 JESSICADE FREITAS GEBER ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9422927 2 JESSICAIURI LARISSA VIANADE ARAUJO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9422927 3 JESSICAIURI LARISSA VIANADE ARAUJO PROFESSOR P1-30 TEMPORARIO

2754088 1 JOELDON DE MORAIS ROCHA APOIO ADMIN. NIVEL I 36H – CLASSE II

306649 1 JOSE FRANCISCO DE LIMA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE I

41688 1 JOSE RODRIGUES DEAMORIM APOIO ADMIN. NIVEL II 30H – CLASSE I

253600 1 JOSETE MARIALIMA DA SILVA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE II

9158316 4 JOYCIANNY BASTOS DACOSTA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9474072 1 JUCYELLEN LIMA DO NASCIMENTO APOIO ADMIN. NIVEL II 30H – CLASSE III

9483063 1 JULIANAOJOPI PACÍFICO PROFESSOR NIVEL SUPERIOR-P2 30H

9515852 1 JULIANO RIBEIRO DA SILVA ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9515135 1 KAISSON BARROSO MOREIRA ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9091092 16 KAREN CHRISTINE FERREIRADA SILVA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9540733 1 LAURAIZABEL ROCHA DA SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9467840 4 LAURA NERY MAGALHAES PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9467840 3 LAURA NERY MAGALHAES PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

925271 1 LENIERIKADE SOUZAARAUJO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

276391 1 LENITA DE PINHO LIMA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE II

240478 1 LIDIANE VASCONCELOS MACAMBIRA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9166300 5 LIGIACRISTINA VIANADINIZ PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9352899 5 LUCIMARASOUZA DA SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9352899 4 LUCIMARASOUZA DA SILVA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

2356937 1 LUIZ RODOMILSON DOS SANTOS PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

221805 1 LUSMEIRAGABINO FRANCA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE I

9489746 2 LUZIVAN MONTEIRO MATOS ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

168963 2 MANOEL CELIO DE ARAUJO PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9520775 1 MANOEL DE LIMA E LIMA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9568646 1 MARCELO RIBEIRO CEC-5 – LC355/18 DIRETA

9513663 1 MARCOSALVES BARRETO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9513663 2 MARCOSALVES BARRETO PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

124770 1 MARGARIDABATISTA DASILVA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE II

9360700 7 MARIA CIRLENE REIS DA SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9087052 5 MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO FIESCA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9087052 6 MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO FIESCA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

228834 1 MARIA DA CONCEICAO FERREIRA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE I

228915 1 MARIA DAS GRACAS ALVES FRANCA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE III

226815 1 MARIA DE FATIMA DA SILVA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE III

2380374 1 MARIA DE FATIMA LIMA DOSSANTOS PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

23561 2 1 MARIA DE FATIMA RODRIGUES CORDEIRO PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

140937 1 MARIA DE LOURDES PANDURA FERREIRA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE I

9432744 2 MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

1 9784 1 MARIA DOS SANTOS DA COSTA BELARMINO APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE II

2380595 2 MARIA ELZIMAR FERREIRA PEREIRACALIXTO PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9512454 1 MARIA EUGENIA DE SOUZAALMEIDA CEC-6 – LC355/18 DIRETA

140236 1 MARIA HELENA LUSTOSALEAO APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE I

305774 1 MARIA INEZ BRILHANTE APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE I

9083766 8 MARIA JARCILEIA DE LIMA REGO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

148830 4 MARIA LEUDA DAS MERCES PEREIRA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9533990 1 MARIA LUCINEIDE MOTA MESQUITA ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

39896 1 MARIA MARILENE DE ARAUJO NERI APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE II

2351595 2 MARIA RITA COSTA DA SILVA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

224430 1 MARIA SOCORRO TORRES MELO APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE II

9517863 1 MARIA THAYNAARAUJO DE LIMA ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9157743 13 MARICILDACONCEICAO DE SOUZA PROFESSOR P1-30 TEMPORARIO

323551 1 MARILENE MARQUES NOGUEIRA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE III

303739 1 MARINES BENTO DE SOUZAPEREIRA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE II

242314 1 MARINETE FERREIRA DA SILVA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE III

9086994 17 NANCY ARAUJO DA SILVA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9086994 16 NANCYARAUJO DA SILVA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9319069 1 NAYARA LIMA BRAGA BESSA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9477772 3 NIKSON EUSEBIO FONTINELES LUNA ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

363278 3 NILZETE COSTA DE MELO PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

363278 4 NILZETE COSTA DE MELO PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

243493 1 NIVALDO FERREIRADA SILVA APOIO ADMIN. NIVEL I 36H – CLASSE I

249165 1 OLINDABATISTA DACRUZ APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE IV

9578790 1 OLIVALDO SILVA DEPAIVA CEC-2 – LC355/18 DIRETA

9186301 16 OZANGELA MARIA FRANCHLIS DE SOUZA PROFESSOR P1-30 TEMPORARIO

9142088 5 PABLO ANGELIM HALL GESTOR DE POLITICAS PUBLICAS

9379312 8 PAULA ROBERTA FIRMINO DO NASCIMENTO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

143553 1 PAULO ANDRE PAZ DE AQUINO APOIO ADMIN. NIVEL II 30H – CLASSE I

134368 1 PAULO HENRIQUE CARANHADE LIMA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

134368 2 PAULO HENRIQUE CARANHADE LIMA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9519823 1 PEDRO YAN SOUSA ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9514384 1 PRISCILADE LIMA BARROSO SANTIAGO ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9489819 3 RACHEL ABRAHIM NICACIO RODRIGUES PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

267929 1 RAILDADE OLIVEIRA BRAGA DASILVA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9529330 1 RAIMUNDA ELINE DE MELO ALVARES ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9384294 2 RAIMUNDA FREITAS DA SILVA FERRAZ PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9310657 6 RAIMUNDA IDERLANDIA VALE DA SILVA PROFESSOR P1-30 TEMPORARIO

9355405 8 RAIMUNDO LIMADE SOUZA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

42765 1 RAIMUNDO PINHEIRO ZUMBA ESPEC. EM EDUC. N II 30H – CLASSE I

9498591 1 RAQUEL COELHO DE OLIVEIRA APOIO ADMIN. NIVEL II 30H – CLASSE I

9096469 6 REGISLANE DACONCEICAO XAVIER DOS REIS PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9147306 6 RENATO FAIAL PONTES PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9147306 5 RENATO FAIAL PONTES PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9396012 1 ROGERIO BARCELLOS FERRAZ JUNIOR PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

2383390 1 ROGERIO WILIAN LOPES CABANELAS PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

199907 2 ROSA MARIA FONTANA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

307157 1 ROSENILDANUNES DA SILVA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

1 2887 1 RUY CHARLES EDUARDO DE OLIVEIRA PROFESSOR P2 15H – CLASSE II

9200355 2 RUY TAVARES DE OLIVEIRAJUNIOR PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9200355 4 RUY TAVARES DE OLIVEIRAJUNIOR PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9472673 3 SABRINA TATIANE FERREIRA LOPES ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

924881 1 SANDRAMONICA DEAQUINO VAZ PROFESSOR NIVEL SUPERIOR-P2 30H

362018 3 SANYANDREA DE OLIVEIRA BRAGAAMOEDO PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9518304 1 SARACRISTINA GONCALVES PAIVA ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9274871 6 SAULO DE OLIVEIRAALBUQUERQUE PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9236562 13 SEBASTIANANERIS DA SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

215090 1 SEBASTIANAPLACIDO DE ARAUJO APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE I

9226966 13 SEBASTIAO ALVES PEREIRA ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

305170 1 SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE I

9135391 9 SERGIO ROBERTO DASILVA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9135391 10 SERGIO ROBERTO DASILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9202170 1 SIMONE ROSELY TORRES PESSOA PROFESSOR P2 30H – CLASSE III

9202170 2 SIMONE ROSELY TORRES PESSOA PROFESSOR P2 30H – CLASSE III

9432841 5 SOLANGE DO NASCIMENTO PAIVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9423966 5 STEPHANIE LIMADOS SANTOS PRADO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9346023 2 SUELY DE SOUZABEZERRA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9531 65 1 SUZANADO NASCIMENTO PEREIRA DASILVA ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

237663 1 SYMONE SILVA COSTA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9518649 1 TAICILENE DE SOUZA SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9473696 3 TATIANE FRAGA DASILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9531831 2 TAYARA PEREIRA DE SOUZA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

2378930 1 TERESINHAMARCAL RODRIGUES PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9438769 3 THAYANY BENESFORTE DASILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9523405 1 THAYLLISSON DEARAUJO FERRAZ ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9229825 13 THIELLY PAULA KAULING DE CARVALHO ROSA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9229825 14 THIELLY PAULA KAULING DE CARVALHO ROSA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9510532 2 TUANNYANAISSI MENEZES PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

234796 1 UCINEYDE MIRANDADA SILVA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE I

9298819 8 VALERIA PACÍFICO DE MELO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

276154 1 VANGELA MARIA BOTELHO MENDES FERREIRA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE IV

2357780 1 VANUZA DA SILVA LIMA DE MESSIAS PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9524878 1 VICENTEADAO GOMES RIBEIRO KAXINAWA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

170461 1 WILLIAM DE FIGUEIREDO BITTENCOURT PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9520449 1 ZENIR OLIVEIRA DE SOUZA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

199265 2 JORGE SOUSA BARBOSA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

199265 1 JORGE SOUSA BARBOSA APOIO ADMIN. NIVEL II 30H – CLASSE III

268496 3 SANDRA MARIA CASSIANO DE AZEVEDO PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

268496 1 SANDRA MARIA CASSIANO DE AZEVEDO PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

ACRELÂNDIA

9386572 3 JAQUELINEANDREATTO DA SILVA REZENDE PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9572341 1 VITORIA RODRIGUES ARMES SOUZA CEC-4 – LC355/18 DIRETA

ASSIS BRASIL

9543740 2 ERIKA SAMARRA BRASIL MANCHINERI PROFESSOR PS-2 30H

9132554 10 FRANCISCO BATISTA SALOMAO MANCHINERI PROFESSOR PS-1 25H

9566546 1 HUMBER DASILVA SUCASACAMANCHINERI PROFESSOR PS-2 30H

9327355 8 MARIVALDO NOLU AUGUSTO M MANCHINERI PROFESSOR PS-1 25H

9088342 8 MIGUEL ALVES CARDOSO PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9167943 14 OSVALDO JOSE JAMINAWA PROFESSOR PS-1 25H

9582177 1 PAULO RAFAEL SILVA DE SOUZA PROFESSOR PS-2 30H

9190066 3 RONALDO MAYA MATIAS SALOMAO YNE PROFESSOR PS-2 30H

931 599 7 SEBASTIAO ALVES RODRIGUES MANCHINERY PROFESSOR PS-2 30H

BRASILEIA

245542 1 ADIMA JAFURI MAIA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

271640 1 ALESANDRATORRES DOS SANTOS PESSOA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9260528 9 ANA PAULA COSTA SANTOS PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9260528 10 ANA PAULA COSTA SANTOS PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9105506 8 ARQUEMIZABARROS DO NASCIMENTO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9469346 4 DAMARIS BARROS DO NASCIMENTO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

327824 1 EDINEIACORREIA SOARES APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE II

9254773 1 GUEILER DE OLIVEIRA VIANA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9151 41 3 JACQUELINEALVES DE OLIVEIRA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9518274 1 JAQUELINE DE OLIVEIRA VIVAN PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9529306 1 JUNIOR BENTO DOS SANTOS ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

317489 1 LEONCIO CONDORI CRISPIN PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9201 30 1 MARIA AUDILENE DASILVA N DE CARVALHO PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9525530 1 MAYLANA RODRIGUES CARDOZO QUEIROZ ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9407448 1 OLINDARIGAMONTE PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9150994 5 PAULA TABOSA DO NASCIMENTO PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9150994 4 PAULA TABOSA DO NASCIMENTO PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9582371 1 SABRINAALVES TAVARES SABATOVYTCH PROFESSOR P1-30 TEMPORARIO

9530029 1 SEBASTIANA NASCIMENTO DE QUEIROZ PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

349526 2 SILTON GONCALVES DE MELO PROFESSOR P1 30H

91 3800 14 ZENILTON MOURA DE FIGUEREDO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9349324 8 ZILDETE BENTO DE MESQUITA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

BUJARI

9381805 7 ALCIONE NASCIMENTO DE SA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9381805 8 ALCIONE NASCIMENTO DE SA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

236420 1 ANTONIA JOELMA CRUZ PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9136070 14 DARLAN DO NASCIMENTO SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9446494 5 ELIEL DOS SANTOS AMORIM PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9574506 1 EXPEDITO JOSE FERREIRABAZOLA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

302376 1 LENI DA SILVA MUNIZ PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9170464 3 MARIA DA CONCEICAO DINIZ BRITO PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9170464 4 MARIA DA CONCEICAO DINIZ BRITO PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9460845 4 MARIA DE JESUS BENTO DA SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9460845 3 MARIA DE JESUS BENTO DA SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

135763 2 MARIA ZILMAR DA ROCHAALMEIDA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

55816 13 MARTA TABOSA DE MESQUITA GOMES PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9224505 7 NELSON CLEI DE MELO PEDROSA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9454039 4 VIVIANE ANDRADE DA SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

CAPIXABA

324710 1 ADENILDES SOARES MUNIZ APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE III

9444041 1 DIVANIRA DE MOURA SILVA APOIO ADMIN. NIVEL II 30H – CLASSE I

9101977 20 JUSCELINO SOARES DANTAS PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9536230 2 MARIA DA GLORIA OLIVEIRA DA SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

329215 1 MARIA PEREIRA XAVIER NUNES APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE III

9184465 1 SANDRO MARCELO ALMEIDA DE MELO TECNICO ADM. EDUC. N I 30H – CLASSE II

343803 16 SUELI REGINAFRANCELINO DOS SANTOS PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

CRUZEIRO DO SUL

9519238 1 ALIDA SOUZA DASILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9422480 4 ALTEMIRO DA SILVA OLIVEIRA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9384332 3 ANA PAULA GAMADA SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9106103 6 ANA SIBELI MARINHO DE SOUZA PROFESSOR P1-30 TEMPORARIO

9373748 6 ANTONIO ADSON DA SILVA BORGES PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

257923 1 CARLOSALBERTO BARRETTO CAVALCANTE PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9527400 1 CLEIDIANE PINTO DE BRITO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9578579 1 DANIEL GOMES BEZERRA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9193677 8 DEBORAH ABRAHIM NICACIO R FREIRE PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9420428 6 ELEN SILVA CARVALHO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

343536 20 ELIAS SORIANO DA SILVA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9084290 15 ELZAMARIA LOPES OLIVEIRA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9523790 1 ERLESSON SILVA DE SOUZA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9310185 5 FERNANDA VIEIRA DASILVA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9285628 1 FRANCISCAMARLEIDE NEPOMUCENO DORIA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9393412 6 FRANCISCO ELISANDRO MELO DASILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

175188 1 FRANCISCO MAIA BANDEIRA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE I

9373691 7 FRANCISCO PAULO SILVA DE FARIAS PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9500537 2 GEOZADAQUE BEZERRAOLIVEIRA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9324470 5 GLEICIANE MARIA REBOUCAS DA SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9324470 4 GLEICIANE MARIA REBOUCAS DA SILVA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9320229 7 GRACIONE SILVA DE OLIVEIRA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9523472 1 JANAIRA DE OLIVEIRA LIMA ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

251 51 1 JORGE VILANOVA PONCE PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

328715 1 JOSE EDINALDO SILVA DA PASCOA APOIO ADMIN. NIVEL I 36H – CLASSE III

9497595 2 KEILA ROBERTA SOUZA DA SILVA ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9329250 9 LEONARDA SILVA MONTEIRO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9459235 3 LUCAS DA SILVA BANDEIRA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

174700 2 MARIA ANTONIETA PEREIRA DA SILVA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

21 583 1 MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ARAUJO APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE III

9466630 2 MARIA DAS GRACAS LIMA DE SOUZA LEITE PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

246778 1 MARIA DE NAZARE LIMA FERREIRA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE I

225177 1 MARIA DULCILENE CORREIA SAMPAIO PROFESSOR PS1 25H – CLASSE I

9156925 2 MARIA INETE DA SILVA VILANOVA PROFESSOR P1-30 TEMPORARIO

9392238 1 MARIA IVALDA NUNES DE PAULA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

226092 1 MARIA JANE PEREIRA DO NASCIMENTO APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE I

9519300 1 MARIA LUCIA DE OLIVEIRAARAUJO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9090940 15 MARIA LUCIENE DA SILVA ARAUJO PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

237876 1 MARIA RAILDA DE SOUZA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

2752506 1 MARILANE SILVA GUEDES PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9417788 3 MARINALVA SILVA OLIVEIRA ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

94841 6 2 NAISLA GOMES DE OLIVEIRA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9058630 4 REINALDO LUCAS BAMBIRRA PROFESSOR NIVEL SUPERIOR-P2 30H

9392050 3 ROBERLETE DE SOUZA SILVA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9392050 1 ROBERLETE DE SOUZA SILVA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9287280 8 RODRIGO SANTOS CHARIFE PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9177337 15 ROSANGELA DA SILVA DIAS REBOUCAS PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9254374 13 ROSINEIDE RODRIGUES DE SANTANA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9090959 1 RUBILUCI DE CARVALHO ALMEIDA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9080090 6 SEBASTIAO TEIXEIRAJUNIOR ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9544054 1 TAIANE LENALEN DO NASCIMENTO ARAUJO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9527516 1 TATIANA NASCIMENTO ALVES ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9523731 1 THAIS LOPES MOTA ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9157131 15 WDSON CORREIA DA SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

EPITACIOLÂNDIA

9317686 4 ANA PAULA SANTOS DA COSTA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9209840 10 ANTONIA MARIA DASILVA LIMA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9060928 5 EDILEUSADA SILVA E SILVA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

249033 1 FRANCISCADE MELO DA SILVA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE I

9282530 4 FRANCISCO DE FREITAS VALDIVINO PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9282530 2 FRANCISCO DE FREITAS VALDIVINO PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9489142 3 JOSUE FERNANDES DOS SANTOS PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

248770 1 MARILETE IDUINO PINTO APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE IV

276669 1 MARLINDA DE SOUSA NUNES LOPEZ PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

349348 5 SUELILSON MARTINS DE SOUZA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

FEIJÓ

9578536 1 ANTONIA VALERIA OLIVEIRA DEALMEIDA ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9346201 10 ANTONIO ANAILSON SILVA E SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9583823 1 ANTONIO DALBERTO DE DEUS MELO PROFESSOR PS-2 30H

9470018 3 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA LIMA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9190317 10 CLEILSON DAMASCENO DEAGUIAR PROFESSOR PS-2 30H

9135162 4 EDINHO FRAN COSTASILVA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

330698 1 ELIONILDO TAVARES DE LIMA APOIO ADMIN. NIVEL I 36H – CLASSE II

9369864 4 ENAIRADA SILVA PEREIRA DOS SANTOS PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

330728 3 FRANCISCO CLAUDEMIR FERREIRA CAMPOS PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9290931 2 FRANCISCO JULIO GOMES BASTOS PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9391487 5 GLEICILANDIABARBOSA NUNES PROFESSOR PS-2 30H

9450432 4 JANIO SILVA E SILVA KAXINAWA PROFESSOR PS-2 30H

9450629 3 JOVIANA FERNANDES BARBOSA PROFESSOR PS-2 30H

9448853 3 JULIANADE CARVALHO MACEDO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

238813 1 LINDALVA DA SILVA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9535551 2 MARIA CLEOCIMEIRE ENEAS RAMOS PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9496734 2 MARIA ELIZONETE DE DEUS FIRME PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9402497 6 MARIA RAQUEL ALVES PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9483438 1 MARIA RITA RAMALHO RODRIGUES APOIO ADMIN. NIVEL II 30H – CLASSE III

9574751 1 MARTA ELANE MONTEIRO DE OLIVEIRA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

334340 1 MELK GONCALVES KULINA PROFESSOR PS1 25H – CLASSE I

9345930 5 RAIMUNDO DE PAIVA SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9539956 1 RIZONELIA RIBEIRO DE AQUINO PROFESSOR PS-2 30H

JORDÃO

9543600 2 ALBECIR SALES KAXINAWA PROFESSOR PS-1 25H

9527532 1 ANTONIA LORENA DA SILVA NASCIMENTO ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

9373608 5 ANTONIA LUCILEIDE DA SILVA SANTOS PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9501975 3 ANTONIO MAIAKAXINAWA PROFESSOR PS-1 25H

9449922 4 GILVANIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9530100 1 JANIAALVES DE BRITO ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

936691 5 JOSE RAIMUNDO DE LIMA CARVALHO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9373217 3 MARIA APARECIDA FERRAZ APOIO ADMIN. NIVEL II 30H – CLASSE III

9289089 2 TACILENE JORGE DE OLIVEIRA APOIO ADMIN. NIVEL II 30H – CLASSE I

MANCIO LIMA

9465715 4 AMARIZETE MOREIRADE SOUZA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9490779 2 ANTONIO MEDEIROS DA SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9497234 4 CAMILADA CONCEICAO ALMEIDA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9497234 3 CAMILADA CONCEICAO ALMEIDA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9460861 4 CLEIDIANE MORAIS PINHEIRO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9254625 1 CRISCIENE LIMADE OLIVEIRA PROFESSOR PS-2 30H

9563393 1 ELIVELTON DASILVA COSTA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

173827 1 ELSON CORREIA DE OLIVEIRA FILHO PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9108548 9 FLAVIO RIBEIRO LIMA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

2379180 1 GILSON MARQUES RODRIGUES PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9491058 3 IDENIZIA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9426540 4 JARISON DA SILVA GONCALVES PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9395423 5 JORGE WACHINGTON MELO DE OLIVEIRA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

324809 1 JOSE VANDRI DEANDRADE RODRIGUES APOIO ADMIN. NIVEL I 36H – CLASSE I

9188703 4 KALEME DE LIMAGUEDES APOIO ADMIN. NIVEL II 30H – CLASSE III

9424105 3 LEIDIANE DOS SANTOS LIMA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

2380404 1 MARIA ESTELA SILVA BATISTA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

328391 1 MARIA JOSE DE SOUZAALENCAR APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE III

91 0178 16 MARIA SOCORRO REBOUCAS BATISTA PROFESSOR P1-30 TEMPORARIO

9352317 6 MAYARA DE OLIVEIRA COSTA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9423168 2 MITER VASCONCELOS DAROCHA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9167510 4 ODILENE OLIVEIRADIAS PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

322296 1 REGINA DE SOUZA MELO PROFESSOR P1 30H

MANOEL URBANO

9582452 1 MARIA DE JESUS SANTOS DA SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

MARECHAL THAUMATURGO

9159428 17 EDIGAR DA SILVA SERENO KAXINAWA PROFESSOR P1-30 TEMPORARIO

9582444 1 MARILENE SOUZA DA SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

PLÁCIDO DE CASTRO

337811 1 DOMINGOS BARROS CAMPOS APOIO ADMIN. NIVEL I 36H – CLASSE I

9366334 4 FRANCISCO DE JESUSALVES PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

2376610 1 JAMESLENE VIEIRA DE ARAUJO BRAGA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

2376610 2 JAMESLENE VIEIRA DE ARAUJO BRAGA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

342343 2 MARIA DO SOCORRO FERREIRA SOARES PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9153314 3 MIRACELVA ALVES COELHO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

951610 2 VALMIRA SOUZA LUCENA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

PORTO WALTER

9396918 4 ANTONIA SOUZA ROCHA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9537813 2 KENEDI JOSEARAUJO DOS SANTOS PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

RODRIGUES ALVES

9499520 1 ALCIMAR MIRANDA DE FREITAS APOIO ADMIN. NIVEL II 30H – CLASSE I

239194 1 ANGELA MARIAANSELMO DA COSTA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

306401 1 ANTONIADOS SANTOS DE SOUZA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE II

9428216 5 CLAUDERLEI MOURA DA SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9155317 12 CLICIA MARIA FREIRE DASILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9371265 5 DANILO DEABREU SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9371265 4 DANILO DEABREU SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9252320 6 EDINALDO DE SOUZAFERREIRA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9350284 2 ELLEN MARIALIMA QUEIROZ APOIO ADMIN. NIVEL II 30H – CLASSE I

9107762 6 IDERLINDO LOPES DE MENEZES PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9107762 5 IDERLINDO LOPES DE MENEZES PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9150498 13 JAIR LOPES DE MENEZES PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

2754770 1 JAMES EUGENIO DE SOUZA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9581472 1 JERBESSON MOURA DE SOUZA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9395423 6 JORGE WACHINGTON MELO DE OLIVEIRA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9159690 4 JOSUE DOURADO DEABREU PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9159690 3 JOSUE DOURADO DEABREU PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9543660 1 LARISSASOUZA SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9474153 1 MARCELO BEZERRA DA SILVA APOIO ADMIN. NIVEL II 30H – CLASSE III

268224 1 MARINES DA SILVA FERREIRA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9499938 1 PAULO ROBERTO DE SOUZASANTANA APOIO ADMIN. NIVEL II 30H – CLASSE III

9156453 13 PAULO SERGIO DE PAULO ARAUJO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9583580 1 RAMILSON DO NASCIMENTO FEITOZA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9156160 17 RENATO MUNIZ DA SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9156160 18 RENATO MUNIZ DA SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

SANTA ROSA DO PURUS

9167757 9 ANTONIO CARLOS OSORIO DO NASCIMENTO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9425926 6 HILARIO AUGUSTO KAXINAWA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9209948 8 JORGE ERNESTO VADILLO OTAROLA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9530304 2 RAFIZA PATRICE DE SOUZA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

SENA MADUREIRA

9528920 2 ALDENORA GONCALVES DA SILVA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9546162 1 ANA LUCIA DINIZ DIAS CEC-1 – LC355/18 DIRETA

9522271 1 ANTONIA SAIANE MURIETA PUA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9526331 1 ARTENIZIAALCANTARA FELIPE GOMES PROFESSOR P1-30 TEMPORARIO

9488464 2 BARBARAPRISCILA RODRIGUES DE CARVALHO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

289175 1 CANDIDO TELES PINHEIRO APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE I

9522417 1 ELSIANE DASILVA CRUZ PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9202994 4 EMANOELI GUEDES PESSOA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

2366550 1 GESSINEIDE DE SOUZAMATOS PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

317659 1 GILBERTO LIRA DEALMEIDA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9522379 2 JEFFERSON CESAR RODRIGUES PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9522379 1 JEFFERSON CESAR RODRIGUES PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9288961 4 MANOEL ESTEVAO DO NASCIMENTO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

267058 1 MARCIANE DE SOUZA TAMBURINI PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9583726 1 MARILEUDO SILVA E SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

360333 12 REGIANE ESTEVAM DE SOUZA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9582126 1 SIRLEI SEVERINO JAMINAWA PROFESSOR PS-1 25H

9577530 1 VANESSA RIBEIRO DA SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9366784 4 WALAS SANTHIAGO SILVA DOS SANTOS PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

SENADOR GUIOMARD

305669 1 CICERO MANOEL DA SILVA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE I

9140476 4 CLAUDETE SILVA DO NASCIMENTO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9389954 1 ELIAS DE LIMABEZERRA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

221937 1 FRANCISCA DA COSTA SANTOS APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE I

328049 1 FRANCISCA DJANIRA SILVA DE ALMEIDA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE IV

9530657 1 JAINE DA CRUZ PEREIRA ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

238678 1 JOSE ILDSON VIANABARBOSA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9058877 6 LANADE ARAUJO LIMA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9446710 5 MARIA ANTONIA RODRIGUES DE FREITAS PROFESSOR P1-30 TEMPORARIO

87106 1 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DA SILVA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

228206 1 MARIO SERGIO DA SILVAALVES APOIO ADMIN. NIVEL II 36H – CLASSE II

9473173 3 POLYANA RODRIGUES DE LIMA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9153039 4 RAQUEL MACIEL DE OLIVEIRA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9578242 1 SARA BRASIL DO SANTOS ASSISTENTE EDUCACIONAL TEMPORARIO

253960 1 SEBASTIANA LIMA DE QUEIROZ APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE I

327921 1 SEBASTIANA NERY DASILVA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE I

2376733 2 SONIA DE MOURA MELO PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

2376733 1 SONIA DE MOURA MELO PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9443339 1 WANDERSON FITTIPALDY DE OLIVEIRA APOIO ADMIN. NIVEL II 30H – CLASSE III

226661 1 ZULEIDE GOMES FERREIRA DE FREITAS APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE III

TARAUACA

9132295 17 ALDEMIR MATEUS KAXINAWA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9093990 18 ALDENOR RODRIGUES DASILVA KAXINAWA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9068058 20 ALDERINA PEQUENA LUIZADA SILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9396934 9 ANA VALERIA TORQUATO DO NASCIMENTO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9396934 8 ANA VALERIA TORQUATO DO NASCIMENTO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

331317 1 ANTONIA ADENISIA BATISTA DE FIGUEIREDO APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE IV

331210 1 ANTONIA VALDENIRA DE SOUZA BEZERRA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE II

9132325 15 ARLINDO LUIZ YAWANAWA PROFESSOR P1-30 TEMPORARIO

250953 1 FRANCISCADE LIMA OLIVEIRA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE II

9491384 2 FRANCISCA DELSUITA CAVALCANTE DASILVA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

210986 1 FRANCISCO DA SILVA MOURAO APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE I

9255524 1 FRANCISCO DAS CHAGAS CARLOS BKAXINAWA PROFESSOR PS-2 30H

237167 1 FRANCISCO DE JESUS LEONOR P KAXINAWA PROFESSOR P2 30H – CLASSE I

9061738 1 JOAO EVANGELISTA GONCALVES MACIEL PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9308180 8 JOAO LUIZ DE SOUZASILVA YAWANAWA PROFESSOR PS-2 30H

9327320 9 JONIS DE ARAUJO KAXINAWA PROFESSOR P1-30 TEMPORARIO

9091521 19 JOSE EDIMAR SABINO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9484230 1 LAMARQUE FERREIRADO NASCIMENTO APOIO ADMIN. NIVEL II 30H – CLASSE II

9086749 18 LEDA MATILDES FERREIRA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9255613 10 LIA PEQUENA LUIZA PROFESSOR P1-30 TEMPORARIO

9153578 16 LUZIVALDO DEARAUJO PEREIRA PROFESSOR P1-30 TEMPORARIO

251780 1 MARIA AUXILIADORADA ROCHA LIMA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE I

227048 1 MARIA GRACIONEIDE TORQUATO DE SOUZA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE I

9320660 6 MARIA TEREZINHA DASILVA CRUZ PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

2381400 1 MARIA VANETE DE LIMA FREIRE PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9584056 1 PATRICIA DE SOUZA SILVA PROFESSOR P1-30 TEMPORARIO

9536884 2 RAIMUNDA NONATA DA CONCEICAO DAS NEVES PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

251623 1 RONALDO BARBOSA DO O APOIO ADMIN. NIVEL I 36H – CLASSE III

329487 1 SAMIA MARIA LUZ LIMA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE II

9529462 2 SHEILA ALVES DE SOUZA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9529462 1 SHEILA ALVES DE SOUZA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

XAPURI

9541314 2 ANGELITA AMARO COUTINHO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9448292 4 ELUAN CALIL GILBRAN MOREIRA MOTA PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

360961 8 IDELSON MARQUES DE HOLANDA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

360961 9 IDELSON MARQUES DE HOLANDA PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

248630 1 JACQUELINE SAADY MACIEL PROFESSOR P2 30H – CLASSE II

9190678 4 JOSE PEREIRA FLORES PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

9476130 3 MARIA RUFINO DA CONCEICAO PROFESSOR N SUPERIOR-P2 CONT TEMP-25H

325473 1 SEBASTIANA JACO DA SILVA APOIO ADMIN. NIVEL I 25H – CLASSE II