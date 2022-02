Iniciam no dia 28 de março as inscrições para mais um concurso público da Marinha do Brasil. O Serviço de seleção do órgão divulgou as normas para realização da seleção que irá preencher 686 vagas em turmas de ingresso no curso de formação da Escola de Aprendizes-Marinheiros (concurso CPAEAM 2022).

Das 686 vagas, 638 serão para candidatos do sexo masculino e 48 vagas ficam para as mulheres. Destas, 20% ou 138 vagas ficarão destinadas para os candidatos negros.

Veja o edital na íntegra:

https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/Edital_CPAEAM%202022.pdf?id_file=6529